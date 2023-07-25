【生活智慧】衣服內藏「小圈圈」掛繩　真正用途揭曉網民︰長知識了

▲ 衣服內藏「小圈圈」掛繩，真正用途揭曉。

大家有否留意到，衣服近領口位置內藏一個「小圈圈」掛繩，很多人都以為這是用來掛吊牌的，其實不然。日前台灣一名網民在社交媒體討論小圈圈的用處，引發眾人熱議，並指出其真正用途，網民直呼「長知識了」。

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該名網民7月23日於facebook群組「爆廢公社二館」發帖，並上載了一張衣服的照片。他早前購買了一件UNIQLO與日本動漫聯乘的T恤，發現衣服裡面有一個小圈圈。他寫道「想了很久，衣服裡面的這個小圈圈到底是幹嘛用的？」也忘記當初這個圈圈是否用來掛吊牌用的。

▲ 衣服裡的「小圈圈」供視障人士分辨衣服正反面。（圖片來源︰爆廢公社二館）

供視障人士分辨衣服正反面

結果網民紛紛發表意見，有人認同小圈圈是用來掛吊牌的，「掛吊卡專用沒錯，吊卡剪掉後就沒用了」、「是吊牌用的，我自己買的衣服也有那個」。另有網民認為，這是方便用來掛衣服，「晾衣服時，讓衣架穿過，遇到風時，衣服才不會脱離衣架掉落」。

另一方面，有些網民提出，小圈圈是供掛耳機線用的，「那是耳機孔，以前可以把耳機插過去，才不會露出來勾到，也比較美觀」、「我曾經賣衣服考試被問過，答案好像是穿耳機線用的」。

最終有多名網民說出小圈圈的真正用途，就是供視障人士分辨衣服的正反面，避免穿錯衣服。網民留言「讓視障人士觸摸正反面」、「取代標籤功能讓你知道哪個是背面」，不少人都驚訝小圈圈的實際功能，「真的是這樣嗎？長知識了」。

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責任編輯︰王明芳