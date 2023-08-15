【澳門親子遊】澳門12大親子玩樂景點　全新水上樂園+teamLab+室內跳傘

▲ 澳門新濠影匯水上樂園是全澳門最大型水上樂園。（林綺玲攝）

澳門除了愈來愈遊樂場適合小朋友放電之外，還有一些靜態及運動類活動之選，例如科學館、teamLab、水上樂園、滑草場等，真是玩幾日都未玩夠，難怪家長密密帶子女去澳門親子遊。

▲ 新濠影滙水上樂園是近期紅人熱點。（網上相片）

新濠影滙水上樂園

新濠影滙的水上樂園近期紅遍各大社交平台，不少KOL專程到澳門體驗這個大型室內水上玩樂熱點！在「沖天水龍捲」，有5條各具特色的迴旋滑水道，玩家可以按個人情況挑選適合自己的滑水道。旁邊的「黃金大水桶」，每3分鐘就傾瀉出1.8噸水，隨時令你企不穩跌倒，最適合一家人進行定力爭霸賽。「綠野遊蹤」是一條像真度極高的熱帶森林河流，大人小朋友們可以輕輕鬆鬆地隨著水流浮動，打卡必到！場內特設兒童園區，安全但不失挑戰性，有滑水梯、淺水池、噴泉等，記得預留多些時間玩盡場內設施呀！

地址：新濠影滙3樓

開放時間：12:00-20:00

門票價格：澳門幣350元（身高0.91米至1.09米小童）、澳門幣580元（成人）

購票詳情：可即場購票或按此連結

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▲ 澳門科學館外貌。（網上相片）

澳門科學館

澳門科學館由三部分組成，最高並呈斜錐體形的為展覽中心，半球形建築物為天文館，旁邊是會議中心及辦公室。12個長期展廳主題包括太空科學、兒童樂園、兒童科學、航海科學、機械人、聲學、物理力學、遺傳學、環保、運動健康、運動競技和電學及電磁學廳，其餘兩個會適時更換不同的專題。在展覽中，不但學到教科書沒有的知識，還可以通過與展品互動活學活用。館内還設置多個大型放映幕，讓大小朋友們尤如穿梭於宇宙星辰之中。

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地址：澳門孫逸仙大馬路

開放時間：10:00-18:00（17:30後停止售票，逢周四及農曆年除夕休館，公眾假期照常開放）

門票價格：澳門幣50元（展覽中心）、澳門幣60元（天文館2D球幕及2D天象節目）、澳門幣80元（天文館3D球幕及3D天象節目）、2歲以下幼童參觀所有設施均費用全免。

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最新影片推介：

▲ teamLab於6月起推出的3組新作包括「漂浮的花園」。（網上相片）

澳門teamLab超自然空間

終於不用乘搭飛機，都能大飽眼福了！由世界著名藝術團隊teamLab製作，高8米，面積達5,000平方米的一個身體沉浸式藝術空間。不同展區的裝置藝術都由特定主題製作，通過具有高低差的空間設計，以及加入光影和音樂元素，增加參觀者與裝置的互動，令大家親自探索藝術、科學、技術和自然界的奧祕。

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地址：澳門威尼斯人金光會展展覽館F館

開放時間：11:00-19:00（周三閉館、最後入場時間為閉館前45分鐘）

門票價格：免費（0-2歲）、澳門幣208元（3-12歲）、澳門幣288元（13歲以上）

購票詳情：按此連結

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▲ MR.J SkatePark是澳門最具特色的室內直排滑輪場地。（網上相片）

MR.J SKATEPARK

MR.J SkatePark是澳門最具特色的室內直排滑輪場地，場內以80年代派對風格設計，設有多個五光十色的霓虹燈打卡點。專業教練會不定期駐場為兒童提供培訓課程，家長們記得留意MR.J SkatePark的社交平台公佈教練駐場日子。集齊娛樂與運動的MR.J SkatePark，到澳門的大家不要錯過啦！

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地址：澳門葡京人R38舖

開放時間：12:00-20:00（周一至周日、2023年8月31日活動完結）

門票價格：澳門幣180元／120分鐘（只適用於4歲或以上，12歲以下兒童須由家長陪同）

購票詳情：可瀏覽MR.J SkatePark Facebook專頁或Instagram專頁

官方網站：按此連結

▲ GoAirborne是由專業人士輔助的室內跳傘活動。（網上相片）

GoAirborne室內跳傘

GoAirborne是澳門首家室內跳傘中心，即使是初學者，都可體驗從1.2萬呎高空躍下，直衝至3,000呎的刺激快感。場內是一個安全、全天候監控及四季恒溫的室內風洞中，而飛行教練擁有專業資格並獲國際認可證書，參加者穿上專業飛行裝備，進行玩前訓練後，就可以在教練指導下享受90至120分鐘的跳傘體驗。只需年滿4歲或以上便可參加。

地址：澳門葡京人H853 Fun Factory娛樂廠1樓R99鋪

開放時間：11:00-22:00

門票價格：澳門幣499-1598元不等（設有多種飛行套票）

購票詳情：按此連結

官方網站：按此連結

▲ 位於大潭山內的滑草場。（網上相片）

大潭山滑草場

滑草場雖早在十幾年前已在歐美、東亞等地流行，但是香港一直都未有得玩，現今終於可以過海就體驗到滑草了！坐在滑草艇上，從草坡高處滑下，最適合一家人一起比速度、享快感、留笑聲。滑草場附近有眺望台、觀景亭、兒童遊樂區、燒烤區、圓形廣場和綠蔭長廊，都是一家人親子樂的好地方。

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地址：大潭山郊野公園（氹仔天文台斜路）

開放時間：14:00-17:00（周二至周五）、09:00-17:00（周末）

門票價格：免費入場（身高少於1米或5歲以下小童須由成人陪同）

官方網站：按此連結

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責任編輯︰唐綺晴、林綺玲