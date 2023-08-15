【澳門親子遊】澳門12大親子玩樂景點　彈床嘉年華+室內外遊樂場推介

▲ 澳門12大親子玩樂景點推介。

自從香港通關後，港人外遊消費大增，而鄰近的澳門在過去數年，原來不知不覺間新增了很多親子玩樂設施，包括新酒店落成，連帶酒店內的遊樂場數目都大增，難怪家長們紛紛帶子女過大海放電。以下本網精選澳門12個親子玩樂設施，包括以下6大遊樂場。

▲ 彈床樂園Jumptopia即日起在澳門威尼斯人金光會展中心舉行，有9大彈跳城堡。（有關機構提供）

Jumptopia充氣城堡嘉年華

9座充氣城堡揉合8大原創角色，打造成「小小環球美食家」主題嘉年華，當中包括「Tiger 美式漢堡包店」、「Drago 熱帶水果船」、「Happy立食壽司吧」、「Eli 滋味拉麵店」、「Mark香辣快餐車」、「Honey珍珠奶茶店」、「Bell 烘焙工作室」等，讓大人小朋友一同探索世界各地美食！這次亦引入了首次登陸港澳地區的兩大刺激好玩巨型充氣泡泡球遊戲，「翻滾吧，Kizzos！」和「巨型充氣碰碰球」，絕對是平衡力和爆發力的考驗。

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地址：澳門威尼斯人金光會展中心展覽廳E

開放時間：10:00-19:00（即日至9月3日）

門票價格：澳門幣124-513元不等（設有多種門票方案）

購票詳情：按此連結

官方網站：按此連結

最新影片推介：

▲ 滿紛樂園是位於新濠影滙的大型室內兒童樂園。（網上相片）

滿紛樂園

喜歡機動遊戲，不怕高空、不怕離心力、不怕快感的小朋友一定要到滿紛樂園挑戰一下！在「海底主題區」有結合多種阻礙挑戰的大型波波池，及具離心力兒童跳樓機。「山岩主題區」有考驗膽量的繩索障礙挑戰，及需運用平衡力的高空登梯，更有體力、膽量缺一不可的攀岩項目。「叢林主題區」設賽車隧道，讓小朋友們風馳電掣，更貼心佈置樹屋餐廳讓大人小朋友補充體力再暢玩，更多「滿紛」頂目等你們來探索。

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地址：新濠影滙西翼三樓

開放時間：11:00-19:00（逢星期三休息，7月及8月除外）

門票價格：澳門幣180元（小童，周一至周五）、澳門幣230元（小童，周六、周日及公眾假期）、澳門幣100元（100厘米以下小童及成人，周一至周五）、澳門幣120元（100厘米以下小童及成人，周六、周日及公眾假期）、1歲以下免費入場

購票詳情：可到西翼三樓票務處購票（營業時間為11:00-20:00）或按此連結

官方網站：按此連結

▲ Q立方王國是位於澳門巴黎人的大型室內兒童樂園。（網上相片）

Q立方王國

王國的特別之處在於兼備室內外遊樂場，玩樂空間非常寬敞，假日也毫不擠擁。所有設施都有工作人員在旁輔助，家長可放心休息。神秘探索是王國的主題，一進入就可以看到幾艘太空船，船內有不同玩法的攀爬架、橋樑、滑梯、秘道等讓小朋友探索。中場休息可到太空艙附近的兒童電影放映院，既有大梳化坐，又有卡通電影看，亦可到戶外小食亭補充體力，絕不會浪費在場內的一分一秒。休息過後，可到戶外乘坐旋轉木馬，入城堡玩長滑梯、迷宮陣，揮灑汗水！

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地址：澳門巴黎人6樓

開放時間：11:00-19:00

門票價格：澳門幣140元／兩小時（周一至周五）、澳門幣160元／兩小時（周六、周日及公眾假期）

購票詳情：按此連結

官方網站：按此連結

▲ 童夢天地是位於新濠天地的大型室內兒童樂園。（網上相片）

童夢天地

來到澳門不能錯過這間號稱「全澳門最大型」的室內兒童主題樂園。一進入就可以看到扭蛋陣，絕對花多眼亂。「蹦蹦跳」是一座大型充氣彈床，彈床以黑白灰為主題，型格獨特，區外設有兩台LED電視直播，讓家長安心觀看小朋友玩樂情況。旁邊的「衝天迴旋」萭萭不可錯過，有兩條5.4米長螺旋式滑梯，當然也有為小小B專設的兩條2米長的波浪形滑梯。不喜歡刺激的小朋友可以到「大變身」打扮一番打卡，場內設有超過100套服裝及配件，由美麗小公主至超級英雄等皆可挑選。還有各種各樣益智頂目讓大家來探索！

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地址：新濠天地3樓

開放時間：10:00-20:00

門票價格：澳門幣130元（周一至周五，一位成人及一位17歲或以下兒童）、澳門幣155元（周六、周日及公眾假期，一位成人及一位17歲或以下兒童）

購票詳情：按此連結

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▲ JW兒童樂園是位於澳門JW萬豪酒店的大型室內兒童樂園。（網上相片）

JW兒童樂園

一進場就可以看到旋轉滑梯，隨滑梯而下就是小朋友最愛的波波池了。另一區域有小型繩網讓小朋友挑戰，繩網後方是「充氣城堡」，城堡內還會播放不同的燈光影像，十分夢幻，打卡一流。體力耗盡後，可到電影廳邊看電影邊休息，而場內更貼心特設家長休息空間。除了小朋友遊樂場之外，還有多款電子遊戲機，拍拍機、跳舞機、打鼓機、賽車機，讓大人們瞬間回到童年，亦讓小朋友們感受不同年代的樂趣，不過所有遊戲機都要額外再收費。

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地址：澳門JW萬豪酒店3樓

開放時間：11:00-19:00（最後入場時間為18:00）

門票價格：澳門幣180元（3小時入場券，包含一位17歲以下之兒童與一位成人）、澳門幣70元（每位額外成人）、澳門幣70元（每小時加時收費）

購票詳情：預訂及查詢可致電 +853 8886 6131

官方網站：按此連結

▲ 觀音像海濱休憩區遊樂場的遊樂設施多樣。（網上相片）

觀音像海濱休憩區遊樂場

這裡是被港媽版主評為「大勝全港」的遊樂埸，不但可以飽覽無敵大海景，而且遊樂設施多樣。有各式各樣的高層攀爬架滑梯，亦有多款繩網陣讓小朋友們逐一挑戰。另外，氹氹轉、海盜船搖搖板、鞦韆等應有盡有！近期場內更加設碰碰車，讓大人小朋友們一同享受速度與激情。中場休息則可到遊樂場旁的自助販賣機休憩室，或可選擇備有冷氣的小餐廳。

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地址：澳門孫逸仙大馬路

開放時間：全日 (兒童遊戲區、門球場、滾軸溜冰場及多功能球場開放使用時間：07:00-23:00)、兒童碰碰車場（開放時間為周一至周五15:00-21:00，周六、周日及公眾假期09:00-22:00)

門票價格：免費入場

官方網站：按此連結

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責任編輯︰唐綺晴、林綺玲