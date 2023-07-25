【再被追債】再涉借貸未還　凱施餅店老闆等被入稟追逾3,471萬

▲ 凱施餅店老闆夫婦被指拖欠貸款，遭入稟高院追逾3400萬。資料圖片

擁有多間分店的凱施餅店，其老闆蕭偉堅及妻子元雪全，日前遭財務公司入稟高等法院，指兩人涉借貸共3,300萬，還款500萬元後，仍拖欠貸款共逾2,800萬元，遂要求夫婦及抵兩人及抵押人歸還本金連利息共逾3,471萬元，並要求將6個抵押物業交吉。

原告UMH GLOBAL FINANCE & INVESTMENT LIMITED，首入稟狀3名答辯人為蕭偉堅、GRAND CENTER CORPORATION LIMITED及元雪全；另一入稟狀涉及3名答辯人吳嬋(譯音)、蕭偉堅及元雪全；第3份入稟狀答辯人為蕭偉堅、ALL PROFIT PROPERTIES LIMITED及元雪全。

入稟狀指，蕭及元於2022年8月19日，向原告借貸600萬，並以位於灣仔秀華坊、協和街華豐園及大埔富善花園共3個物業及1個車位作為抵押，答辯公司則作為抵押人。原告指答辯人未有如期分期還款，並於2023年6月透過律師去信師討不果，截至7月中本金連利息涉款共逾756.8萬。蕭及元另於同日向原告借貸700萬，以鰂魚涌海光苑地下兩個舖位作抵押，另一答辯人則作為抵押人，至今仍拖欠逾834萬。

另外，蕭及元於2022年6月28日，向原告借貸2,000萬，以觀塘定業樓地下一舖位作抵押。原告指答辯人只還款500萬，餘額至今仍未歸還。原告入稟向答辯人追討所涉拖欠餘款共涉逾3,471萬元，另須將所涉6個抵押物業交吉，兼須支付利息及訟費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧