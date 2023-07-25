【奧本海默】基斯杜化路蘭新作叫好叫座　兩個角度描寫「原子彈之父」

《蝙蝠蝠》（Batman）三部曲及《TENET天能》（TENET）大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導的新作《奧本海默》（Oppenheimer），帶領觀眾見證神秘的「原子彈之父」羅伯特奧本海默如何冒著毀滅世界的風險去拯救世界。

事實基斯杜化路蘭已成星級導演，本身已是卡士，叫座力不比幕前明星遜色。如果《Barbie芭比》與《奧本海默》上同齊全球公映，兩者相爭不但沒兩敗俱傷，反而良性競爭下，做成雙贏。

【奧本海默】基斯杜化路蘭新作7大備忘 原子彈之父孤注一擲救世

▲ 《Barbie芭比》

引「Barbenheimer」熱潮

《Barbie芭比》在北美周末3日大收1億5500萬美元（約12億900萬港元）成冠軍，全球票房更達3億3700萬美元（約26億2900萬港元），而且成史上開畫最高全球票房第二名，僅次於2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）。

至於《奧本海默》的票房成績也超過預期，北美周末3日收8050萬美元（約6億2800萬港元），全球票房達1億7400萬美元，破全球傳記類電影首週開片票房紀錄，諾蘭也創下自己導演生涯原創電影的開畫票房新高。

而一般預計這股「Barbenheimer」熱潮，會在第二周繼續。

▲ 大導演基斯杜化路蘭。

受普立茲獎獲獎作啟發

不過《奧本哈默》當中涉及很多美國歷史，美國大多觀眾或對相關事件耳熟能詳，可是香港觀眾就未必那麼熟悉。

《奧本哈默》講述理論物理學家J. Robert Oppenheimer由1942至1946年間在美國各地開展實驗室與工廠，夥同不同界別科學人員及軍事專家，進行「曼哈頓計畫」，研究世上第一夥原子彈的設計及應用，最後計畫研究成功，並以原子彈轟炸日本廣島和長崎兩地。

電影啟發自Kai Bird 和Martin J. Sherwin的普立茲獎獲獎著作《American Prometheus》，書中深入探討這位擁有非凡才智的「原子彈之父」，以及其驚天動地的發明如何重塑文明，即使原子彈的存在威脅著人類的未來，至今仍受著爭議。

可怕的可能性

原子彈的創造，是人類聰明才智的輝煌一頁，為無數科學和技術領域播下了創新的種子；但它也開始了一場軍備競賽，為整個世界帶來破壞性影響，為世界各地人的生活帶來了一種新的生存恐懼，而這種恐懼一直沒有消失。

導演基斯杜化路蘭解釋，希望讓觀眾進入奧本海默的內心世界，感受他站於歷史重大轉捩點的體驗，無論世人如何評價，奧本海默始終是有史以來最重要的人，其發現創造了我們現在身處的世界，故他的故事必須被看到，才能被相信。

《奧本海默》的創作主題，就是「曼哈頓計劃」的科學家尋找核分裂的秘密來製造一個聚變炸彈時所面對的恐懼，奧本海默稱之為「可怕的可能性」（The terrible possibility）。

奧本海默和他的團隊知道他們將會面對一個非常小但後果堪虞的可能性：當按下按鈕並引爆第一顆原子彈時，可能會點燃大氣層並摧毀整個地球。沒有數學或理論基礎可以完全排除這種可能性，無論這種可能性有多小，他們還是按下了那個按鈕。

而電影便是聚焦這個人類歷史上一個非比尋常的時刻，把觀眾帶到那個實驗房間，並目睹按下按鈕的一刻。事實基斯杜化路蘭對「可怕的可能性」甚為著迷，前作《TENET天能》便是參考了原子彈故事而創作。

兩個講故事角度

基斯杜化路蘭作品由成名作《凶心人》（Memento），到《死亡魔法》（The Prestige）、《潛行兇間》（Inception）、《星際效應》（Interstellar）、《鄧寇克大行動》（Dunkirk）、《TENET天能》以至《蝙蝠蝠》三部曲，都是以非常規敘事結構去講故事，並探索時間、記憶和人格。

而今次《奧本海默》也貫徹此作風，而《American Prometheus》一書是本片製作上的聖經，為各方面提供了信息和指引。在編劇階段，它為基斯杜化路蘭提供了豐富的啟發，不但描繪了奧本海默一生中各個重要時刻，更探索了他的內心世界。

基斯杜化路蘭在影片中，以奧本海默的視角講述的情節以彩色呈現，偶爾會切入超現實影像，象徵性表達奧本海默的內心世界。

而以美國原子能委員會創會成員之一Lewis Strauss情節則是黑白的，希望讓觀眾從人物的主觀角度式判斷事物，同時更客觀地看待這些人物，講述一個引致破壞性後果的人，但以正確的動機出發並從他的角度去說故事。

至於在拍攝技術上，基斯杜化路蘭由《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）起深迷於IMAX拍攝技術，不斷探索當中更多可能性。

今次《奧本海默》採用IMAX 65毫米及65毫米大片幅菲林拍攝，同時也是有史以來首部以IMAX拍攝部份黑白片段的電影作品。

記者：陳家昌

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