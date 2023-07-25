【星二代】胡杏兒大仔幼稚園畢業　解構St Catherine's幼稚園受追捧之謎

▲ 杏兒大仔畢業喇！

7月份踏入畢業季節，很多星二代都畢業了！其中育有3名兒子的胡杏兒大仔Brendan也幼稚園畢業，胡杏兒分享多張大仔畢業的照片，更發文大談對兒子畢業的感想。胡杏兒大仔所讀的幼稚園為九龍塘區的名校，很多星級父母及家長都趨之若騖，究竟該校有何獨特之處吸引大批家長追捧?

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胡杏兒大仔所讀的幼稚園就是國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat），大部分畢業生能升讀傳統名牌小學，譬如男女拔、聖保羅男女等，每年吸引數千家長為子女報名，包括一眾星級名人。

杏兒發文指自己大仔自從上學後，改變很多︰

我的大寶貝幼稚園畢業了，媽媽眼見你由一個有點怕羞內斂的小朋友，變成一個充滿自信，老師眼中的開心果，爸爸媽媽很為你驕傲，謝謝所有老師們對Brendan的用心教導，以及所有同學們的愛護，雖然很不捨得你長大，但畢竟這是必經之路，爸爸媽媽一定會陪著你走過每一個里程碑，love you my son!

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自創Phonics教學

St. Cat的校長黃淑恒及陳以蘭校監曾接受TOPick訪問表示，St.Cat以英文教育課程聞名，校內英文課程主要由資深英文老師編寫，當中更有由英文老師研製英語拼音（Phonics）教學方法，讓學生學會自己拼字，明白書本上的內容，提高閱讀的興趣。

陳以蘭校監指出，由編製教材至實行課堂內容，資深英文老師均會全程仔細監測。學校在開校時已有Phonics教學，積累有50年歷史，每年作更新修訂，緊貼學生所需。

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5C教育理念培育學生

陳以蘭校監認為，學生勇於表達、溝通非常重要，學校提供優秀的語境，讓學生有機會與來自世界各地的老師互相交流接觸，並學會欣賞別人，因而發展出5C教育理念，分別是Collaboration（合作）、Communication（溝通）、Critical Thinker（批判性思考）、Creative（創意）及Compassion（關愛）。

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責任編輯︰王明芳