【極限運動】涉跳輕鐵車頂攀天秤航拍　3人認罪罰2,000元2人押後判刑

▲ 被告莫籍皓（左）及區頌旼（右）今認罪被判罰款。（陳曉欣攝）

本年初網上瘋傳影片顯示數名青年跳上行駛中的輕鐵車頂，又於城門河划艇及攀上地盤天秤進行航拍，5名涉案青年被控故意危害安全等共4罪，今（25日）於東區裁判法院承認所有控罪。辯方求情稱，本案屬年輕人魯莽的惡作劇，無意造成人或財物受損。裁判官指即使被告無意傷害他人，潛在公共風險亦不容忽視，判處在城門河划艇的3人各罰款2,000元，涉跳車頂兩人則押後至8月8日判刑，待索取社會服務令及背景報告。

5名男被告為唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲）及區頌旼（22歲），兩人均無業。除李外，4人涉在城門河划艇同被控1項禁止進入限制區域罪；唐及李涉跳上2列輕鐵車頂同被控2項故意危害安全罪；唐另涉在限制區駕駛無人機被控1項沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪。

▲ 被告陳海翹（右）今認罪被判罰款。（陳曉欣攝）

除唐及李外，其餘3人沒有律師代表，5人均承認所有控罪。案情指，唐及李在2022年12月22日闖入輕鐵站，跳上2列輕鐵車頂，乘了一個輕鐵站後跳下車；同年除夕夜，唐等3人擅闖尖沙咀一個地盤，攀上天秤看煙花及日出，唐用無人機拍攝。及至2023年1月5日，唐、陳、莫及區在城門河划艇至黃昏。

警誡下，被告稱一時貪玩或好奇犯案，唐在2023年1月8日於其Instagram帳戶發布包括上述活動的「海陸空套餐」影片。港鐵證人指，被告跳上車頂可能使電力系統短路，一旦停電將影響沿線22個輕鐵站。

辯方求情指，本案屬一群年輕人魯莽的惡作劇，可幸沒招致意外，亦無人身傷害或財物損毀，暴露最大危險的是被告自己。被告的行為極魯莽愚蠢，但冀法庭明白年輕人行為背後的心態，強調他們無意傷害人或破壞任何事物。辯方續指，唐投身「飛躍道」找到人生目標，曾代表香港出賽，現擔任飛躍道教練，案發後以身作則，教導學生不應為貪玩作出影響社會的行為。

裁判官屈麗雯判刑時指，同意辯方指被告出於貪玩犯案，將能力用了在錯誤的地方，沒有思考法律後果或有意圖傷害人身或財物 。惟被告的行為除了對自身有風險，可能對大眾構成的公共風險亦不容忽視。裁判官將唐及李的判刑押後至8月8日，其間索取社會服務令及背景報告；其餘涉划艇的3人則判罰款2,000元。

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記者：陳曉欣