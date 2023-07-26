【戲劇教育】屯門3間幼稚園推戲劇扮演活動　6成學生語言認知顯著進步

▲ 中華基督教會屯門堂轄下3間幼稚園致力推行戲劇教育。（校方提供圖片）

中華基督教會屯門堂轄下3間幼稚園致力推行戲劇教育，會進行戲劇教學活動，包括安排師生扮演監察環境衛生的「消滅病菌特攻隊」，讓幼兒明白到清潔工人清潔街道的辛勞。相關教育有助提升幼兒肢體表達、多角度思考能力，更有至少6成幼兒在語言及認知上有明顯進步。同時亦推行藝術教育，盼藉美藝活動，如塑膠彩、輕黏土、陶泥等觸感創作，幫助開闊藝術視野。

中華基督教會屯門堂何福堂幼稚園、中華基督教會屯門堂幼稚園及中華基督教會屯門堂幼稚園二校致力推行戲劇教育，並就不同主題安排戲劇教學活動。校方以主題「幫助我們的人」為例，師生會分別扮演「消滅病菌特攻隊」的隊長及隊員，由幼兒協助監察行人有否注重公徳心及保持公眾環境衛生，並進行分組討論，令幼兒從中了解到不應在公園亂拋垃圾、應該掩着口鼻打噴嚏、及明白到清潔工人清潔街道的辛勞，冀表達感謝之意。

▲ 中華基督教會屯門堂轄下3間幼稚園致力推行戲劇教育。（校方提供圖片）

常因輸贏問題而發脾氣的1位K3學生通過故事「騎吧小熊」一連串的戲劇活動後，學會了解他人感受，並在聯校運動會中為別人取勝感到高興；即使未能跑第一，仍能妥善控制情緒。

校方研究發現，自推行戲劇教育後，在定期的幼兒評估中，尤其是在語言及認知範疇方面，有 60%以上幼兒於下學期評估表現，較上學期評估有明顯的進步。校方表示，幼兒能從戲劇形式的活動環境中，實踐與他人合作及討論，加強語言思維及表達能力；並透過扮演不同角色，提升肢體表達能力；同時從故事情節中，學會從多角度思考以及分享感受。

另外，校方亦積極推行藝術教育，於2021至2022學年成立「藝術發展團隊」專為學校規劃藝術課程，並增設藝術老師一職，於校內推行一系列小組美藝活動及集體美藝教學，包括入班教授砂紙畫、水墨畫、版畫；更會讓幼兒進行不同觸感創作，如塑膠彩、輕黏土、陶泥等，開闊藝術視野，發揮創意。校方指，完成創作後，幼兒均有機會展示作品及分享創作方法，這樣有助建立「人與人之間彼此欣賞」的文化，加強他們的表達能力及自我認同感。

▲ 中華基督教會屯門堂轄下3間幼稚園致力推行戲劇教育。（校方提供圖片）

中華基督教會屯門堂教育機構校董會主席黃慧英表示，藝術及戲劇教育能為幼兒提供另類、與生活相關的學習模式，用多種感官進行感知，用腦去想像及理解，並用語言去表達自己的思想情感和及所見所聞，再把自身感受轉達給他人。她認為，有關教育能貫穿有趣、多樣化的學習及發展方向，充分達至全人教育的目的。

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責任編輯：梁凱婷