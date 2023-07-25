【杭州亞運】港隊今舉行授旗儀式　將派出歷來最大代表團出戰

▲ 中國香港代表隊今日舉行杭州亞運授旗典禮。(陳靜儀攝)

杭州亞運將於9月開幕，今屆中國香港代表團將派出歷來最大、逾900人的代表團，當中681名運動員將參與41個體育項目。港協暨奧委會今日(25日)舉行授旗儀式，由署理行政長官陳國基向代表團授旗，團長霍啟剛、港協暨奧委員會會長霍震霆等人接過區旗。

儀式今午在九龍公園體育館舉行，陳國基致辭時表示，隨着社會擺脫疫情困擾，踏上全面復常之路，香港運動員已經全面恢復前往內地以至全球各地集訓，政府亦致力向他們提供全方位支援。港隊運動員包括空手道代表劉慕裳和曾綺婷，以及女子乒乓代表杜凱琹、蘇慧音及李皓晴都有出席。

另外，烏蘭巴托東亞青年運動會將於下月舉行，本港將派出200多名15至18歲青年運動員出戰9個項目，陳國基亦在儀式上向代表團授旗。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒