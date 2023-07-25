【杭州亞運】港隊派出歷來最大代表團出戰　工銀亞洲為港隊成員開設內地戶口

▲ 中國香港代表隊今日舉行杭州亞運授旗典禮。(陳靜儀攝)

杭州亞運將於9月開幕，今屆中國香港代表團將派出歷來最大、逾900人的代表團，當中681名運動員將參與41個體育項目。港協暨奧委會今日(25日)舉行授旗儀式，由署理行政長官陳國基向代表團授旗，團長霍啟剛、港協暨奧委員會會長霍震霆等人接過區旗。

儀式今午在九龍公園體育館舉行，陳國基致辭時表示，隨着社會擺脫疫情困擾，踏上全面復常之路，香港運動員已經全面恢復前往內地以至全球各地集訓，政府亦致力向他們提供全方位支援。港隊運動員包括空手道代表劉慕裳和曾綺婷，以及女子乒乓代表杜凱琹、蘇慧音及李皓晴都有出席。

另外，烏蘭巴托東亞青年運動會將於下月舉行，本港將派出200多名15至18歲青年運動員出戰9個項目，陳國基亦在儀式上向代表團授旗。

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中國工商銀行（亞洲）全力支持中國香港運動員出戰世界賽事，副主席、執行董事兼行政總裁武龍今午亦有到場為運動員打氣，更以行動支援運動員出賽。

由今日（25日）至7月31日期間（包括首尾兩天），中國工商銀行（亞洲）為出征杭州第19屆亞運會的中國香港代表團成員特設服務網點開立内地中國工商銀行戶口，為他們在亞運會期間的日常消費提前做好準備。

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相關代表團成員現可於中國工商銀行（亞洲）在香港專設的開戶服務地點，包括沙田分行、旺角分行、銅鑼灣分行以及香港體育學院指定地點，透過專人見證服務申請開立内地的中國工商銀行戶口，方便他們在備戰期間，綁定内地不同的支付系統，應付日常交通、飲食、購物所需。成功開立中國工商銀行（亞洲）全新綜合戶口及内地中國工商銀行戶口，並開立指定信用卡，更可享等值高達港幣800元及人民幣100元獎賞。

杭州亞運會中國香港代表團專屬開戶優惠詳情：

「杭州亞運打氣開戶賞及即場申請禮遇」: 親臨指定服務地點成功開立中國工商銀行（亞洲）全新綜合戶口，同時在港透過專人見證服務申請開通内地的中國工商銀行戶口 (即同時申請合共兩個戶口)，可享港幣200元現金回贈及港幣100元超市禮券。(開戶賞不設每日平均理財總值限制) 「微信立減金」人民幣100元電子券 : 完成内地的中國工商銀行戶口開戶及啟用提款卡後，可享中國工商銀行「微信立減金」電子券2張，「消費滿人民幣100元減人民幣50元」，可享高達人民幣100元。 「ICBC聯合出版信用卡專屬迎新賞」港幣500元信用卡免找數簽賬額: 同時成功申請ICBC聯合出版信用卡1張，可享港幣500元信用卡免找數簽賬額。 迎新賞不設任何簽賬要求。

上述優惠須受條款及細則約束，詳情可向中國工商銀行（亞洲）沙田、旺角、銅鑼灣分行查詢。

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責任編輯：蘇文軒