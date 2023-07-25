【新型工業化】本港首間衛星製造中心今開幕　首顆港產衛星料明年初面世

▲ 本港首間衛星製造中心ASPACE今開幕。（梁偉榮攝）

港府近年大力發展創科產業及再工業化，本港首間衛星製造中心ASPACE今（25日）開幕，中心已接獲約15顆衛星的訂單，首顆港產衛星預計明年初製成；中心每年可生產逾200顆衛星，並已與予40國家的機構商討合作，目標2027年市場規模可達300億美元。

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ASPACE設於將軍澳科學園的先進製造中心，佔地約20萬平方呎，配備18套分系統及200多套精密設備，涵蓋衛星整體結構、光學定標、振動、力學性能、電磁相容等多種綜合智能製造生產和測試系統，預計1年可以生產逾200顆30至1000公斤兩級的商業衛星產品，製造通信、導航、雷達及碳檢測等衛星。

ASPACE為香港航天科技集團旗下企業，集團聯席主席兼行政總裁文壹川表示，中心的設施及系統為亞洲最先進，「近3至5年中，最先進的智能衛星製造公司，可能只有我們第一家」。他又指，香港在稅收及效率方面有極高優勢，如進口關稅接近0，且清關速度非常快；再配合集團啟動香港衛星測運控中心和衛星數據應用中心，預計其衛星製造及數據服務成本可減逾20%，在效率及成本上更具全球市場競爭力。

文壹川又稱，中心已接獲15顆衛星的訂單，全為商業化民用衛星，首顆衛星預計將在明年首季面世，主要用作環境檢測，如天氣預報等。

中心今日並與尼日利亞國家航天研究與開發局、阿拉伯信息通信技術組織、香港理工大學及香港應用科技研究院簽訂合作備忘錄。文壹川透露，中心已與逾40國家的機構商討合作，又指全球對衛星年均需求達逾3萬顆，但目前全球年均產能約為6千至千顆，跟不上航天產業需求，中心目標在2027年市場規模可達300億美元。

理大副校長（研究及創新）趙汝恒表示，理大除可為中心提供人才外，大學本身在衛星定位、航天科技等方面也有很多研究，並有很好的設施及專家，可與中心共同探討及推展相關研究。

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記者：黃小冰