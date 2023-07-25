【猴痘】兩名病人確診猴痘　分別曾於本港及外地有高風險接觸

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衞生防護中心今日（25日）表示，兩名病人確診猴痘，潛伏期內曾有高風險接觸。

首宗個案涉及一名過往健康良好的32歲男病人。7月17日開始於內地出現皮疹、水疱及淋巴結腫大，其後於7月20日起出現發燒、頭痛及肌肉痛。他於7月23日抵港，並於同日到伊利沙伯醫院求診。根據病人提供的資料和初步調查，病人並非居於香港，於潛伏期內曾到訪意大利及法國並於當地逗留期間曾有高風險接觸。



第二宗個案涉及另一名過往健康良好的32歲男病人。他於7月21日起出現淋巴結腫大，並於7月22日開始出現皮疹。他昨日（24日）分別向私家醫生及天水圍醫院求診，同日獲轉介至屯門醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。



衞生防護中心昨晚及今日分別確認兩名病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。他們仍然留院，現時情況穩定。中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。

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責任編輯：陳長棋