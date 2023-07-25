【特首外訪】李家超晤東盟秘書長高金洪　稱東盟成員國支持香港加入RCEP

▲ 李家超與高金洪會面。

行政長官李家超今日率領代表團轉抵印尼雅加達訪問，分別晤印尼總統佐科維多多和東盟秘書長高金洪。他感謝感謝東盟成員國支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。



上午，李家超與印尼總統佐科維多多會面。李家超表示，香港和印尼的雙邊貿易和投資關係向來密切，香港是印尼三大外資來源地之一。他感謝印尼支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），期望香港與印尼進一步加強在經貿、投資、金融、創新科技和文化旅遊等多方面的合作。

▲ 李家超與印尼總統佐科維多多會面。(政府新聞處圖片)





下午，李家超與高金洪會面。李家超表示，香港重視與東盟保持緊密的經貿關係，東盟長期以來是香港第二大貿易夥伴，去年的雙邊貨物貿易額創新高達1,650億美元。隨着香港與東盟的《自由貿易協定》及相關《投資協定》在2021年全面生效，香港與東盟的經貿聯繫更上一層樓。他又表示，感謝東盟成員國支持香港加入RCEP，期望與東盟秘書處就相關討論保持溝通。

李家超明日將繼續在雅加達的訪問行程。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥