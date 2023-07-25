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【特首外訪】李家超晤東盟秘書長高金洪　稱東盟成員國支持香港加入RCEP

政治 21:13 2023/07/25

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李家超與高金洪會面。

行政長官李家超今日率領代表團轉抵印尼雅加達訪問，分別晤印尼總統佐科維多多和東盟秘書長高金洪。他感謝感謝東盟成員國支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。
　　 
上午，李家超與印尼總統佐科維多多會面。李家超表示，香港和印尼的雙邊貿易和投資關係向來密切，香港是印尼三大外資來源地之一。他感謝印尼支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），期望香港與印尼進一步加強在經貿、投資、金融、創新科技和文化旅遊等多方面的合作。

李家超與印尼總統佐科維多多會面。(政府新聞處圖片)


　　 
下午，李家超與高金洪會面。李家超表示，香港重視與東盟保持緊密的經貿關係，東盟長期以來是香港第二大貿易夥伴，去年的雙邊貨物貿易額創新高達1,650億美元。隨着香港與東盟的《自由貿易協定》及相關《投資協定》在2021年全面生效，香港與東盟的經貿聯繫更上一層樓。他又表示，感謝東盟成員國支持香港加入RCEP，期望與東盟秘書處就相關討論保持溝通。

李家超明日將繼續在雅加達的訪問行程。

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責任編輯：區綽彥

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