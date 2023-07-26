【天氣報告】杜蘇芮料今闖本港800公里　天文台稍後發一號波

▲ 風暴來襲前夕，昨日黃昏時份天色明朗。（陳靜儀攝）

位於呂宋以東海域的超強颱風杜蘇芮繼續向西北移動進入南海東北部。天文台表示，根據目前預測，杜蘇芮會於今日（26日）日間進入本港800公里範圍內。天文台會在今日稍後發出一號戒備訊號。按照預測路徑，杜蘇芮預料於福建省漳州市一帶登陸，與本港距離少於400公里。

天文台表示，杜蘇芮會在星期四至星期五（7月27日及28日）以超強颱風強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，預料本港的風勢會有所增強。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告訊號。

受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南未來一兩日天氣將持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。星期四稍後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六有狂風大驟雨，風勢頗大，其中周四稍候離岸及高地6-7級。

天文台科學主任謝鈞澍表示，預計杜蘇芮登陸前會維持超強颱風級別。登陸範圍於廣東還是福建較難說，路徑仍有變數。香港氣象學會發言人梁榮武就指，當颱風橫跨呂宋島會減弱，不過杜蘇芮只是擦過呂宋島東北面，所以對強度影響不大。由於太平洋海水水溫超過30度，令颱風發展較快。

中央氣象台昨早發布颱風黃色預警，並啟動三級應急響應。受杜蘇芮影響，福建全省明日起將出現明顯降雨過程，當地政府已要求海上漁船就近回港避風，相關人員亦要撤離上岸。台灣中央氣象局昨天下午亦發布海上、陸上颱風警報。

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責任編輯：陳展棋



