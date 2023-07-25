【機動兵工廠】鄭中基邀謝君豪任星級導師　豪哥：有機會我都想再教

昨晚（7月24日）在「機動電視台」YouTube 頻道播出第7集，不知不覺節目臨近尾聲，今集由女學員們進行試鏡，陳茂賢導演和廠長鄭中基（Ronald）根據他們的表現選出3位正劇人選。

而這次正劇將會以反串的方式進行，女飾男角，反之男飾女角，因此，Ronald特意請來重量級嘉賓謝君豪（豪哥）作星級導師。

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超酸表演後反思

試鏡劇本與上集一樣，是《不日成婚》中的一個刪減場面，看過3位學員表演後，導演說：「米奇（林美圻）佢明點做，但節奏慢咗D。

超酸（陳昭酸）同何求一樣都好綜藝mode，導致佢入戲嘅時候調整唔到。阿杰（周芷慧）就好穩陣，但啲小動作要改，唔好成日撥頭髮。」

超酸在表演後反思道：「成個過程我學到好多嘢，體驗咗今次嘅casting之後會令我下次更有信心。」而米奇這的表現令Rachel（梁雍婷）和湯駿業（阿Dee）讚道，Rachel說：「令人印象深刻，很有靈活性。」

與米奇對戲的阿Dee說：「同佢對戲可以試到好多嘢，好有火花。」最終米奇不負眾望成為正劇「男」主角，而「女」主角由何求飾演，秦楚瀅（娜美）飾配角為米奇掩飾「偷食」真相，而其他學員就負責幕後工作。

在正劇中，米奇在何求的質問之下不得不聯絡娜美為他證明自己沒有說謊，在通話期間，米奇與娜美暗渡陳倉，以暗號溝通，聯手欺騙何求，他們的演繹簡直是出神入化。

頻頻失誤令Ronald不滿

在拍攝正劇期間，他們的表現卻未如理想，何求頻頻的失誤更引來Ronald的不滿，更一度燥底，幸好經過Ronald和謝君豪的指導，他們也續漸調整狀態，拍攝也順利完成。第

一次作為選秀導師的豪哥說：「我第一次見大家，同佢哋唔熟，嚟到同佢哋打完招呼就喺一邊觀察同偷聽佢哋講野，發現雖然學員彼此之間好熟悉，但係拍戲嘅時候就唔熟，今日就見證住佢哋由陌生到互相建立信任。如果之後有機會我都想再教！」

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