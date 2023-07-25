【主席回信】習近平回信培僑中學學生　李家超代特區由衷感謝

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（中聯辦圖片)

國家主席習近平向香港培僑中學高一年級全體學生回信，習近平提到，愛國主義是中華民族精神的核心，廣大香港同胞素有愛國愛港光榮傳統，這是「一國兩制」行穩致遠的重要基礎。

▲ 宣讀習近平主席回信後，鄭雁雄與現場嘉賓和師生代表合影。 （中聯辦圖片）

香港培僑中學高一全級學生，早前寫信予習近平，獲得習近平回信勉勵。今日中聯辦主任鄭雁雄聯同署理行政長官的政務司司長陳國基以及中聯辦副主任盧新寧，到培橋中學出席活動。鄭雁雄受中央委託，宣讀回信。習近平在信中稱，得知學生通過參與在韓志願軍烈士遺骸、歸國安葬儀式及與「天宮」航天員互動等活動，更加深刻體會到身為中國人的自豪、身為香港年輕一代的使命與擔當，令他很欣慰。

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另外，習近平表示，希望學生結合讀萬卷書及行萬里路認識世界發展大勢、深入了解祖國歷史文化及國情，早日成為可堪大任的棟樑之才。

▲ 國家主席習近平向香港培僑中學高一年級全體學生回信。(新華社圖片)

鄭雁雄在宣讀回信後表示，習近平一直關心着香港青少年朋友，寄語香港社會「要特別關心關愛青年人」，囑咐「每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生」。他稱，這次，習近平又給培僑中學學生回信，對香港青年提出熱切期待，諄諄教導大家要知與行結合，知世情與知國情結合，家國情懷與過硬本領結合，成長成才與貢獻家國結合，充分體現了對香港青少年的親切關懷和祝福勉勵，對「一國兩制」事業行穩致遠、愛國傳統代代相傳的殷切期望。

行政長官李家超今日代表特區，由衷感謝習近平給學生的回信，信中彰顯對青年履行香港年輕一代的使命與擔當的殷切期許。他稱，港府定會推動和加強愛國主義和國民教育，讓青年成為愛國愛港的新一代，將來在社會盡展所長，推進「一國兩制」在香港實踐行穩致遠。

培僑中學校監曾鈺成代表學校對習近平表示衷心感謝並表示，這是香港愛國主義教育發展的里程碑，習近平的回信令培僑師生深受感動，未來將引領學生學習中國優秀傳統文化，培育家國情懷，繼續推廣愛國主義教育事業。

教育局副局長施俊輝發言表示，習近平非常關心關愛香港青年人，特區政府將以行動回應習主席的囑託，以「培養愛國之情、砥礪強國之志、實踐報國之行」為目標，不斷充實國民教育體系，培養青少年的國家觀念。

立法會議員楊永杰是培僑中學的畢業生，他指，對於習近平回信勉勵母校高一年級全體師弟師妹，感到無限的光榮，這代表著國家對香港年輕一代的重視和關注。他指，會繼續透過議員的身份，在地區工作上積極協助香港的學生更好地瞭解中華民族精神和國家的發展方向，包括透過舉辦講座、內地交流計劃、中國文化活動等，推動愛國主義，為實現中華民族的偉大復興而不斷努力。

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責任編輯：戴朗希