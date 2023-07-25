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【西貢鯨魚】海洋公園指鯨魚背部疑遭螺旋槳擦傷　籲勿近距離追尋

社會 22:06 2023/07/25

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從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong向海洋公園提供）

自七月中旬發現有鯨魚於西貢水域覓食以來，不少市民到西貢出海觀察鯨魚。海洋公園表示，有照片顯示鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂，團隊正採取行動，以確認鯨魚品種及其健康狀況，亦強烈呼籲公眾不要出海追逐鯨魚。

上週末，不少市民到西貢出海觀察鯨魚，距離一度太近。（香港海洋公園保育基金提供）

海洋公園表示，有關鯨魚估計身長約 7 米，相信是生活在全球熱帶地區的布氏鲸，香港屬於牠們的次要活動地帶，故於本港水域出現布氏鯨雖罕見，但屬正常現象。而布氏鲸的主食以沙丁魚、鯷魚、鯖魚及鯡魚等魚群為主，在過去一週，有市民發現這條鯨魚以「陷阱進食」方式來捕獵，即在水面張開大嘴，把大量水連同目標食物一同吞入口中，然後經鯨鬚板過濾海水中留下食物再吞下。

不過，海洋公園指，從7月22日市民拍攝的照片可見，見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂；又指海洋公園專家認為這條鯨魚需要專家特別關注，小組正與漁護署密切合作，監察鯨魚狀況，會以最佳方法協助鯨魚。

海洋公園保育基金科學主任陳梓南提醒，鯨魚屬於敏感物種，很容易受到噪音、突然移動和人為滋擾所影響，近距離接觸鯨魚會令牠們變得緊張，更可能令牠們難以休息或進食及受到創傷，對生命構成威脅，呼籲公眾不要出海追逐鯨魚，強調這行為對鯨魚和市民都會構成危險，市民與鯨魚應保持安全及適當的距離。

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責任編輯：黃小冰

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