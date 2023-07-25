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【主席回信】習近平回信培僑中學學生　陳曉鋒：為香港愛國教育「灌溉希望」

政治 22:35 2023/07/25

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國家主席習近平。（新華社圖片）

國家主席習近平今日回信香港培僑中學學生，全國港澳研究會會員、港區全國青聯委員陳曉鋒認為，習近平回信體現愛國主義價值觀，應成為香港教育界的主流價值觀。他指，回信的字裡行間，都充滿對香港青年的深情厚愛，更是為香港教育界的愛國主義價值觀「灌溉希望」，振奮香港各界。

繼2018年習近平回信香港「少年警訊」指祖國和香港的未來，寄託在年輕一代身上，及2022年在港發表講話時要特別關心關愛青年人，陳曉鋒指，今日的信件再次表達對香港青年寄予厚望。

陳曉鋒提到，在港英殖民時代，培僑中學因為「愛國」而屢屢遭到打壓，包括學校校長遭遞解出境、港英政府拒絕給予資助等，歷經千辛萬苦走到今天，培僑中學在辦學先賢的堅持下，懸掛在校內的五星紅旗，多年來始終鮮艷奪目、壯麗飄揚。

陳曉鋒稱，習近平主席的回信正是對培僑中學多年來堅持愛國主義教育的高度肯定，對培僑中學學生傳承這份深厚的愛國情懷的高度肯定。

在過去的香港社會，陳曉鋒認為受西方一些別有用心的人士影響，將愛國主義教育視為一個非理性，且受政治主導的洗腦工具，更在2012年出現過反國民教育示威。他提到，《港區國安法》實施後，港府在學校加強國民教育，包括修改高中通識教育科為公民與社會發展科，愛國主義教育現在已經成為了教育界發展的重心。

陳曉鋒表示，港府和香港各界人士必定牢記習近平的囑咐，大力推動和加強愛國主義和國民教育，讓香港廣大青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。

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責任編輯：戴朗希

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