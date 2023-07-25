  • 31°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 00:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【照顧者】照顧者支援專線９月下旬推出　東華外展隊提供一小時內緊急支援　　

社會 23:18 2023/07/25

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

政府預計9月下旬推出照顧者支援專線，熱線將由東華三院負責營辦。立法會推動照顧者為本政策小組委員會今日（25日）召開會議，討論照顧者支援專線。

專線24小時由受訓練社工接聽，初期設30條專線，按情況可加至40至50條，預計每年可處理逾30萬個來電。 電話評估將分為三級，第一層是提供資訊；第二層將會提供實際服務，例如安排社工跟進及輔導；第三層將評估是否屬於危機，以即時外展服務危機處理，緊急介入及跟進。

東華三院社會服務科主管婁振陽表示，東華三院有大概500名社工有不同服務、有輔導經驗，該批後備人員有需要就會應付熱線。院方會要確保24小時內轉介給對接機構，按需要安排接受全港各區資助的暫託服務，包括東華三院的67個名額。為有緊急需要的個案提供即時輔導、外展探訪。院方亦提到，若遇上有安全威脅的緊急個案，外展隊會在60分鐘內抵達照顧者住所提供支援。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【公屋富戶】將軍澳公屋戶被揭為隱形地主　被判監2個月緩刑一年
17:52 2023/07/24
【公屋富戶】將軍澳公屋戶被揭為隱形地主　被判監2個月緩刑一年
【天氣報告】熱帶氣旋杜蘇芮路俓有變　向更靠近香港方向前進
06:00 2023/07/25
【天氣報告】熱帶氣旋杜蘇芮路俓有變　向更靠近香港方向前進