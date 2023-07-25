【照顧者】照顧者支援專線９月下旬推出　東華外展隊提供一小時內緊急支援　　

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政府預計9月下旬推出照顧者支援專線，熱線將由東華三院負責營辦。立法會推動照顧者為本政策小組委員會今日（25日）召開會議，討論照顧者支援專線。

專線24小時由受訓練社工接聽，初期設30條專線，按情況可加至40至50條，預計每年可處理逾30萬個來電。 電話評估將分為三級，第一層是提供資訊；第二層將會提供實際服務，例如安排社工跟進及輔導；第三層將評估是否屬於危機，以即時外展服務危機處理，緊急介入及跟進。

東華三院社會服務科主管婁振陽表示，東華三院有大概500名社工有不同服務、有輔導經驗，該批後備人員有需要就會應付熱線。院方會要確保24小時內轉介給對接機構，按需要安排接受全港各區資助的暫託服務，包括東華三院的67個名額。為有緊急需要的個案提供即時輔導、外展探訪。院方亦提到，若遇上有安全威脅的緊急個案，外展隊會在60分鐘內抵達照顧者住所提供支援。

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責任編輯：陳展棋