延續橡皮鴨熱潮玩轉夢幻浴室場景 昂坪360呈獻「360夏日泡泡嘉年華」

早前橡皮鴨重臨維港吸引萬人圍觀，昂坪360於上月中舉辦《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動應援熱潮，緊接再推出「360夏日泡泡嘉年華」，將有數千隻昂坪獨有橡皮鴨帶大家沉浸於奇幻時光兼狂歡！除了打卡度滿分的「泡泡浴主題纜車」及「巨大化透明浴缸」裝置外，由即日至8月27日的每個星期六及日，昂坪市集23號商店特設夢幻浴室場景，連同數百隻昂坪獨有的橡皮鴨在1：1浴缸中暢泳，同場亦設遊戲攤位、泡泡表演及工作坊等，一連七星期派逾八千份禮物！

▲ 「360夏日泡泡嘉年華」除了打卡度滿分的「泡泡浴主題纜車」及「巨大化透明浴缸」裝置外，昂坪市集23號商店特設夢幻浴室場景，帶來遊戲攤位、泡泡表演及工作坊等。

鬥智鬥力攤位 大派八千份獎品



昂坪市集23號商店的夢幻浴室場景以糖果色為主調，配以三大遊戲攤位——「拋圈高手」、「泡泡推球」及「運球達人」，只需憑攤位遊戲券即可參加遊戲攤位乙次，一星期共派出八千份禮物。其中「拋圈高手」是個拋擲競技，參加者需於限定時間內把圓環拋出，達到指定分數即中獎；「泡泡推球」考驗眼力及手感，只要把冰壺推進指定圈內，即可換領禮物；「運球達人」則考驗參加者的協調能力，透過控制木棒讓圓球跌入洞中即中獎。

▲ （左）拋圈高手；（中）泡泡推球；（右）運球達人

泡泡現場表演 彩繪透明扇子工作坊



夏日派對怎能少了繽紛的泡泡飄散四周，為嘉年華增添夢幻氣氛？「360夏日泡泡嘉年華」將於每個星期六、日指定時間，於昂坪市集圓形廣場的巨大化透明浴缸前帶來本地藝術家以肥皂泡做出獨特視覺效果的「幻彩泡藝表演及互動環節」；另外圓形廣場亦特設「泡泡雲朵處處飄」體驗活動，結合「雲朵機」及歡樂音樂的互動遊戲，讓賓客親自炮製猶如雲朵般輕盈可愛的漫天泡泡；「彩繪透明扇子工作坊」則由導師教授以彩繪方式為透明扇子添上色彩，即時DIY專屬消暑神器，度過炎炎夏日。

▲ 昂坪市集圓形廣場的巨大化透明浴缸，非常適合一家大細打卡。

▲ 圓形廣場特設「泡泡雲朵處處飄」體驗活動，結合「雲朵機」及歡樂音樂的互動遊戲，讓賓客親自炮製猶如雲朵般輕盈可愛的漫天泡泡。

▲ 本地藝術家以肥皂泡做出千變萬化的獨特視覺效果，讓賓客可沉浸在滿佈泡泡的美妙空間。

▲ 「彩繪透明扇子工作坊」由導師教授以彩繪方式為透明扇子上色，讓賓客能親手製作專屬的小扇子，度過炎炎夏日。

「360季度通」 無限次任搭纜車



想以更優惠的方式玩盡昂坪？就要把握機會於7月購買「360 季度通」！由購買當日至2023年11月30日可無限次任搭標準車廂纜車，兼送大澳及昂坪市集港幣20元小食券及「360夏日泡泡嘉年華」攤位遊戲券2張。購買「360季度通」3張或以上，更可享額外85折優惠，隨時親臨昂坪360搭纜車遊大嶼山！當中的「泡泡浴主題纜車」將繼續不定時驚喜出現，讓隨機乘搭的幸運兒猶如置身浴室內與橡皮鴨一同體驗獨一無二的纜車之旅；而昂坪市集的大型繪本風格浴室亦會繼續展出，其中包括超過兩米高的牙刷及牙膏、巨型沐浴露等，當中最吸睛的必定是正中心的透明浴缸，可以跟數千隻在內闊約4米、高約2米的戶外透明浴缸中暢泳的橡皮鴨打卡留念！

▲ 昂坪市集的大型繪本風格浴室亦會繼續展出，其中包括超過兩米高的牙刷及牙膏、巨型沐浴露等，當中最吸睛的必定是正中心的透明浴缸！

▲ 「泡泡浴主題纜車」將繼續不定時驚喜出現！

360夏日泡泡嘉年華：https://www.np360.com.hk/tc/events-promotions/events/NP360-Summer-Bubble-Carnival-2023

（特約）