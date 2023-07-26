【颱風消息】天文台今日稍後將掛一號波　進入本港800公里內

▲ 天文台今日稍後會發出一號戒備信號。（資料圖片）

天文台表示，受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，廣東沿岸普遍晴朗，今日（26日）稍後會發出一號戒備信號。今日大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。吹輕微至和緩北至西北風。

在上午8時，杜蘇芮集結在高雄之東南偏南約440公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。根據目前預測，杜蘇芮會於今日日間進入本港800公里範圍內。天文台會在今日稍後發出一號戒備信號。

天文台指，超強颱風杜蘇芮會在今日進入南海東北部，並在星期四（27日）至星期五（28日）逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。預料杜蘇芮會在本周後期為中國東南沿岸帶來狂風大驟雨，該區風勢頗大。受南海北部的一道廣闊低壓槽影響，下周初至中期華南沿岸仍有驟雨。

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記者：黃穎津