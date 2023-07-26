  • 31°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 11:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風消息】天文台今日稍後將掛一號波　進入本港800公里內

社會 09:38 2023/07/26

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

天文台今日稍後會發出一號戒備信號。（資料圖片）

天文台表示，受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，廣東沿岸普遍晴朗，今日（26日）稍後會發出一號戒備信號。今日大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。吹輕微至和緩北至西北風。

在上午8時，杜蘇芮集結在高雄之東南偏南約440公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。根據目前預測，杜蘇芮會於今日日間進入本港800公里範圍內。天文台會在今日稍後發出一號戒備信號。

天文台指，超強颱風杜蘇芮會在今日進入南海東北部，並在星期四（27日）至星期五（28日）逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。預料杜蘇芮會在本周後期為中國東南沿岸帶來狂風大驟雨，該區風勢頗大。受南海北部的一道廣闊低壓槽影響，下周初至中期華南沿岸仍有驟雨。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】港男突然腳腫肚脹　求醫證肝硬化兼肝癌壽命餘半年

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【戲劇教育】屯門3間幼稚園推戲劇扮演活動　6成學生語言認知顯著進步
今日 00:00
【戲劇教育】屯門3間幼稚園推戲劇扮演活動　6成學生語言認知顯著進步
【天氣報告】杜蘇芮料今闖本港800公里　天文台稍後發一號波
今日 05:00
【天氣報告】杜蘇芮料今闖本港800公里　天文台稍後發一號波
【西貢鯨魚】海洋公園指鯨魚背部疑遭螺旋槳擦傷　籲勿近距離追尋
22:06 2023/07/25
【西貢鯨魚】海洋公園指鯨魚背部疑遭螺旋槳擦傷　籲勿近距離追尋
【珍惜生命】九龍灣女子墮樓不治　疑因生活問題尋短
今日 09:17
【珍惜生命】九龍灣女子墮樓不治　疑因生活問題尋短

你可能感興趣

【戲劇教育】屯門3間幼稚園推戲劇扮演活動　6成學生語言認知顯著進步
今日 00:00
【戲劇教育】屯門3間幼稚園推戲劇扮演活動　6成學生語言認知顯著進步
【天氣報告】杜蘇芮料今闖本港800公里　天文台稍後發一號波
今日 05:00
【天氣報告】杜蘇芮料今闖本港800公里　天文台稍後發一號波
【西貢鯨魚】海洋公園指鯨魚背部疑遭螺旋槳擦傷　籲勿近距離追尋
22:06 2023/07/25
【西貢鯨魚】海洋公園指鯨魚背部疑遭螺旋槳擦傷　籲勿近距離追尋
颱風 天氣 南中國海 高雄 天文台 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【公屋富戶】將軍澳公屋戶被揭為隱形地主　被判監2個月緩刑一年
17:52 2023/07/24
【公屋富戶】將軍澳公屋戶被揭為隱形地主　被判監2個月緩刑一年
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
14:59 2023/07/24
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走