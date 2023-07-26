【香港小姐2023】4號佳麗王怡然疑退選　努力練廣東話曾承認集訓辛苦

▲ 4號王怡熱疑似退選。

《2023香港小姐競選》相繼有候選佳麗退選！繼賀怡雯及11號的周婷後，另一大熱門4號佳麗王怡然疑似退選「唔玩」。

來自江蘇、21歲的王怡然未正式入圍已成網民焦點，長相甜美的王怡然被傳媒冠以「Cute版阿Sa」稱號，她現正就讀浸會大學修讀傳理系。

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▲ 4號王怡然！

官方照沒王怡然份

前日 (24日)TVB官方微博分享一段港姐花絮短片，當中寫道：「15位候選佳麗已經來到廣東，開展為期4天的活動，這是#香港小姐#首次集體出席內地活動！她們將完成埋堆堆港姐特別節目錄製，並將接受內地媒體的訪問，展示學習成果和個人魅力！」佳麗人數由「16位」變為「15位」。

另外昨日官方微博發布候選佳麗官方照片，當中沒有4號王怡然的份兒，令人估計王怡然突然退選。

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王怡然跟退選的賀怡雯關係友好，本月10日出席首會媒體記招時，王怡然接受TOPick訪問坦言對於賀怡雯退選感可惜。她說：「我們是朋友，都會支持和尊重佢嘅決定。」

至於賀怡雯可有向其透露壓力大，王怡然說：「我覺得應該有佢嘅原因，但近日我地做緊習訓，好忙呀，無時間跟她傾談了解。」

▲ 王怡然跟早前退出的賀怡雯曾一起拍片。

直言習訓吃力

王怡然坦承由早至晚的習訓，她跟一眾佳麗也感辛苦，不過她說：「如果得一個人就會好吃力，不過一班人就唔會，（一起撐住？）對。」說到如何備戰，王怡然謂會努力練好廣東話，至於身型方面，由於她已經很纖瘦，故不需要減磅。

至於心情會否很緊張，王怡然說：「會呀，因為第一次面對那麼多媒體。」她續說家人和朋友都很支持她，於「一見鍾意佳麗」投選活動中幫手投票。

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