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【公屋輪候】網民首派「公屋王」牛頭角下邨　拒住等二派交通方便竟是缺點

親子 10:26 2023/07/26

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有網民輪候公屋首派牛頭角下邨高層單位，卻因鄰近港鐵站而放棄了。

房署早前公布，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年，想上樓有排等。近日有網民於社交平台分享，他輪候公屋首派有「公屋王」之稱的牛頭角下邨高層單位，卻因鄰近港鐵站而放棄了。其他網民都羨慕他派到牛頭角下邨，認為他拒住絕對是走寶。

該名網民於「香港公營房屋討論區」發帖表示，申請市區3人單位，近日收到首派通知，派得牛頭角下邨一個45樓的單位。不過，他因以下原因而打算放棄︰

太近地鐵太嘈，又貴租，等二派。

最新影片︰

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【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

網民︰牛下呢啲樓王都唔要？

帖文引發網民熱議，一面倒指出牛頭角下邨是全港最理想的公屋之一，尤其它交通方便，鄰近九龍灣港鐵站，附近有德福廣場、淘大商場等，四通八達，生活起居用品一應俱全。

有網民表示，「牛頭角下邨係公屋王第一位」、「超級筍盤交通方便，街市對面，地鐵隔離，巴士站樓下」、「嘩中頭獎，交通方便」。不少人不解事主為何不要這個大好單位，反問他「牛下咁正都唔要？犀利！」、「好似中獎咁好嘅公屋都唔要？」、「牛下呢啲樓王都唔要？」、「牛頭角都唔要？我估你要睇醫生」。

另有網民揶揄事主，「近地鐵竟然係缺點」、「公屋都話貴租？唔好喺香港住啦」、「睇嚟你唔係咁需要公屋」、「45樓都話嘈，咁1至44樓嗰啲唔使住啦」、「牛下最新都唔要，住彩虹邨啦」。

不過，也有網民體諒事主，認為有人聽覺超敏感很怕嘈，他分享「因為我老婆係呢種人，佢連冷氣窗口機聲，馬路車聲都覺嘈」。點撃睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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