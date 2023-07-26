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【南丫海難】死者家屬促召死因研訊　上訴庭裁定得直頒令為兩死者召開研訊

社會 10:23 2023/07/26

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南丫海難死者家屬趙炳全。（ 陳靜儀攝）

2012年國慶日南丫海難造成39人死亡，死因裁判官於2020年決定拒就事件召開死因研訊，3名死者家屬早前入稟高院，要求法庭頒令死因庭展開研訊被拒，當中2人提出上訴。上訴庭今（26日）頒下判詞，裁定2名家屬上訴得直，頒令就兩名死者召開死因研訊。

上訴人為死者家屬梁淑玲及趙炳全，分別為死者梁家杰之胞姐及死者趙少琼之胞弟；答辯人為死因裁判官。

南丫海難死者家屬梁淑玲。（陳靜儀攝）

上訴方早前陳詞時指，答辯方對是次申請持中立態度，據了解上訴方所涉的相關民事訴訟已全數處理。上訴方提出上訴理據包括在新證據披露下可得悉更詳盡的死因，全面及公開的調查合乎公眾利益，死者家屬有權參與死因調查，以及獨立調查委員會提供的建議並不全面。

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上訴方指，召開死因研訊涉及公眾利益，死者家屬有權得知事件的真相，以及在進一步探討事故原因後可引起公眾關注，以防止同類事件再發生。上訴方又指原審法官接納相關新證據，如艙室與舵機艙之間的艙壁沒有安裝水密門等證據，但在作出判決時未有考慮。

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記者：梁錦麟

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