【食用安全】吃小籠包被燙傷喉嚨出血　食客怒轟鼎泰豐：無告知正確食法

▲ 食客吃小籠包被燙傷喉嚨出血，怒轟鼎泰豐「無告知正確食法」。

小籠包是不少人最愛的傳統點心之一，不過近日有台灣食客投訴，早前光顧知名餐廳「鼎泰豐」，進食小籠包時被燙傷，導致喉嚨出血，他控訴店員沒有告知正確食法，才令自己燙傷，事件引發熱議。

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根據台媒報道，該名陳姓男食客致電鼎泰豐客服投訴，指上周四（20日）首次光顧鼎泰豐，點了一份小籠包，店員上菜是僅提醒「小籠包會燙口，要小心」，但沒有教導他正確食法。

結果他在進食時，被高溫的湯汁燙傷喉嚨，感到非常疼痛，一口氣喝了6罐冰水，回家後發現喉嚨出現紅腫、出血的情況。

男食客控訴鼎泰豐店員上菜時沒有提醒他，認為是店方的疏忽。面對食客的指控，鼎泰豐回應指，員工上菜時都會提醒顧客，小籠包內有湯汁，溫度比較高，強調未來也會持續落實上菜說明。

鼎泰豐廚師教正確食法

在節目《MasterChef Australia》（廚神當道澳洲版）中，一位鼎泰豐廚師曾示範小籠包正確食法。首先用筷子夾起小籠包，蘸醋後放到湯匙上，然後用筷子戳穿小籠包底部，讓湯汁流出，先品嚐湯汁，再將少量薑絲放在小籠包上，然後一口吃下。

食物過熱恐增患癌風險

常吃過熱的食物有機會致癌。食道癌是本港十大癌症殺手之一，由於早期徵狀並不明顯，往往發現時，病情已到較嚴重階段。

臨床腫瘤科專科唐美思醫生曾接受TOPick訪問，食道癌可分為鱗狀細胞癌及腺癌兩種。而生活習慣不良，如長期吸煙或酗酒的人士為最高危人士。男性普遍有長期吸煙或酗酒等不良習慣的比率比女性高，而這些不良習慣正正是形成食道癌的一大「元兇」，這亦解釋了為何男性患上食道癌的風險較高。

然而，除了有不良生活習慣的人士以外，年齡增長亦是增加患上食道癌的因素，普遍患者會在50歲後病發，但有患者70歲後才病發的情況亦屢見不鮮。

唐醫生指出，現時科學上並無一個絕對方法能有效預防食道癌，但無庸置疑的最好的方法便是戒煙戒酒，而就飲食上而言就要避免一些比較刺激的、過熱的食物，作保護食道之用。

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責任編輯：羅嘉欣