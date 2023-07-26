【親子好去處】life@KCC古早童玩博物館限定展出　親子工作坊自製懷舊玩具

▲ 古早童玩博物館：機械人及汽車系列。

暑假有何親子放電活動？要有益身心，又要有親切感的，不如去life@KCC，包你玩足一日都仍然興致勃勃，兼且可以讓孩子了解嗲吔媽咪，甚至爺爺嫲嫲公公婆婆的兒時玩物，究竟是怎樣的。

今個暑假，life@KCC首度聯乘懷舊玩具收藏家莊慶輝，呈獻結合懷舊玩具及經典遊樂場元素的《老「玩」童》企劃，打造逾4000呎的懷舊玩具樂園，將別具本地情懷的懷舊玩具，如跳飛機、氹氹轉、飛行棋等，放大成為巨型的打卡位，讓大家回憶童年的快樂時光，重溫那些年的青蔥歲月。

古早童玩博物館

主力收藏五十至七十年代各式舊玩具的本地收藏家莊慶輝，今次與大眾分享他的絕版經典玩具收藏品，包括：逾50件極具價值玩具藏品、經典絕版懷舊玩具，重點推介港產洋娃娃系列、塑膠玩具系列、機械人及汽車系列等，於「古早童玩博物館」限定展出，滿載港式情懷之餘，同時傳揚懷舊玩具的歷史文化和傳統。

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場內更設「古早玩物市集」，集合懷舊飾品、本土設計、食品及寵物用品，為生活加添玩味及懷舊感。同場推出「夏日購物激賞」及「古早玩物禮品換領」，顧客憑指定消費即可換領商戶現金劵、懷舊鐵皮機械人或三合一多功能遊戲棋，亦可參加「懷舊玩具工作坊」，由專業導師即場指導，讓你發揮創意與想像，製作獨一無二的懷舊玩具，把滿滿幸福感帶回家!

必影懷舊玩具打卡位

1.天台花園的「大戰巨型飛行棋」、「動感一二三跳飛機」及「360度旋風氹氹轉」。

2.3樓的巨型傳統港式玩具打卡位 - 「幻影彩虹圈」、「泡泡小黃鴨」、「無敵鐵皮機械人」及「復古木製煮飯仔」。

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古早玩物市集

日期：即日至9月3日（逢星期四至日）

第1輪：復古及寵物作主打的「經典之旅」，帶來一系列圍繞懷舊復古及寵物為主題的原創作品，特別推介首創以港式食物為元素的手工皂，包括菠蘿油、蛋撻、燒賣、雞蛋仔等，神還原大眾至愛的港式小食等。

第2輪：香港製造作主打的「玩物之旅」，由一眾熱血的香港玩具設計師大膽地以懷舊貼紙、閃卡及模型玩具等元素，融合現代畫風創造出屬於香港的原創貼紙及桌上遊戲。

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懷舊玩具工作坊

小朋友對於懷舊玩具感覺模糊，家長可以趁機會帶小朋友參加「懷舊玩具工作坊」，懷緬一下自己的童年回憶之餘，亦可以帶小朋友認識傳統經典的玩具與變化，從而了解父母年代的懷舊玩具，反思玩具的意義並且學會珍惜，是絕佳的親子活動。於專業導師的指導下，即席製作當舖招牌、彩繪模型、智能飛機、輕黏土模型等，把獨一無二的懷舊手工藝品帶回家。

編輯：葉翠華