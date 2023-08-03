研究：一航班4成人感染新冠肺炎　公幹前宜接種疫苗加強劑

疫後復常，不少人已四出公幹，然而不少地區新冠疫情再次升溫，更令人關注的是，飛機上潛藏的「中招」風險絕不容忽視。兒科專科醫生溫希蓮引述一項研究顯示，疫情期間一班由印度抵港的航班出現飛機上最大規模爆發，即使在嚴密防疫措施下，4成乘客及機組人員均染疫。溫醫生建議曾感染或接種新冠疫苗逾6個月人士，應在外遊前至少14天接種疫苗加強劑提高保護，以免染疫影響公幹。



研究：一航班4成人染疫



溫醫生引述一項於2021年發表，有關飛機上感染新冠肺炎的研究，一班由印度新德里飛往香港的航班，146名乘客及機組人員中有59人(40%)確診。當時本港已實施嚴格防疫措施，要求所有乘客及機組人員於登機前提交核酸檢測陰性報告，6名乘客因而被拒登機。然而，研究指出在僅僅6小時、只有8成半載客量的航班上，7條病毒傳播鏈(分別為Alpha、Delta及Kappa變種病毒)已在整個機艙迅速傳播。

▲ 溫醫生引述一項研究顯示，新冠變種病毒可於短時間在飛機內迅速傳播，無病徵但帶病毒的乘客更是「防不勝防」。

7成於第5-14天確診 僅20%有徵狀



研究估計，至少有7名個案於乘搭航班前受感染、41名個案在抵港後第5至14天確診，相信是於航程中受感染及二次傳播個案。此外，僅2成確診者出現徵狀。溫醫生認為：「新冠病毒潛伏期大多是1至14天，部份感染者只有很輕微或不明顯徵狀，雖然當時乘客需佩戴口罩及遵從防疫要求，但飛機的坐位距離十分貼近，加上乘客於用餐時一起除下口罩，增加病毒傳播風險。」



病徵輕微或無徵狀均可致長新冠



溫醫生強調，感染新冠肺炎後，即使無病徵或病徵輕微，均可引致長新冠，更可增加心血管病風險達63%。鑑於自然感染及接種疫苗後的抗體水平隨時間下降，市民不應忽視感染的風險。即使屬二次感染，仍有機會出現重症，或需住院及引致死亡。



籲外遊前14天接種疫苗加強劑



公幹的目的大多是為了雙方或多方面談，或視察業務，行程除了安排得十分緊湊，亦有不少商務聚餐，若不幸於飛機上或行程中染疫，難免延誤行程、需求醫甚至住院；若回港後才得知確診，可能已將病毒傳播給家人。

此外，因應放寬防疫措施，不少人在飛機上並沒有佩戴口罩。為減低感染風險，市民在外遊前應做防疫好準備，在飛機上戴口罩，同時建議曾感染或接種新冠疫苗達6個月或以上人士，應在外遊前至少14天接種疫苗加強劑，以提高保護。

▲ 溫醫生建議市民在公幹前14天應接種新冠疫苗加強劑，保障自己及家人，避免行程受阻。

新冠疫苗加強劑更有效應對Omicron XBB變種病毒



政府強調，現有新冠疫苗對預防重症及死亡高度有效；有針對現時主流傳播的Omicron XBB變種病毒研究亦指出，接種二價疫苗後所產生的抗體水平，為原始株疫苗的3.2倍。

根據政府最新新冠疫苗接種安排，優先組別人士，包括50歲或以上人士、長期病患者等可在2023年內免費接種額外的疫苗加強劑，而其他市民亦可按個人意願及需要，到私營市場自費接種。溫醫生表示：「接種新冠疫苗的效益遠大於風險，特別是經常公幹人士，應保障自己及家人，盡早在外遊前接種疫苗加強劑。」

資訊由溫希蓮醫生提供，復星醫藥支持。

VAC-Jul23-002