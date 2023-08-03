  • 27°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 11:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

研究：一航班4成人感染新冠肺炎　公幹前宜接種疫苗加強劑

特約 00:00 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

疫後復常，不少人已四出公幹，然而不少地區新冠疫情再次升溫，更令人關注的是，飛機上潛藏的「中招」風險絕不容忽視。兒科專科醫生溫希蓮引述一項研究顯示，疫情期間一班由印度抵港的航班出現飛機上最大規模爆發，即使在嚴密防疫措施下，4成乘客及機組人員均染疫。溫醫生建議曾感染或接種新冠疫苗逾6個月人士，應在外遊前至少14天接種疫苗加強劑提高保護，以免染疫影響公幹。

研究：一航班4成人染疫

溫醫生引述一項於2021年發表，有關飛機上感染新冠肺炎的研究，一班由印度新德里飛往香港的航班，146名乘客及機組人員中有59人(40%)確診。當時本港已實施嚴格防疫措施，要求所有乘客及機組人員於登機前提交核酸檢測陰性報告，6名乘客因而被拒登機。然而，研究指出在僅僅6小時、只有8成半載客量的航班上，7條病毒傳播鏈(分別為Alpha、Delta及Kappa變種病毒)已在整個機艙迅速傳播。

溫醫生引述一項研究顯示，新冠變種病毒可於短時間在飛機內迅速傳播，無病徵但帶病毒的乘客更是「防不勝防」。

7成於第5-14天確診　僅20%有徵狀

研究估計，至少有7名個案於乘搭航班前受感染、41名個案在抵港後第5至14天確診，相信是於航程中受感染及二次傳播個案。此外，僅2成確診者出現徵狀。溫醫生認為：「新冠病毒潛伏期大多是1至14天，部份感染者只有很輕微或不明顯徵狀，雖然當時乘客需佩戴口罩及遵從防疫要求，但飛機的坐位距離十分貼近，加上乘客於用餐時一起除下口罩，增加病毒傳播風險。」

病徵輕微或無徵狀均可致長新冠

溫醫生強調，感染新冠肺炎後，即使無病徵或病徵輕微，均可引致長新冠，更可增加心血管病風險達63%。鑑於自然感染及接種疫苗後的抗體水平隨時間下降，市民不應忽視感染的風險。即使屬二次感染，仍有機會出現重症，或需住院及引致死亡。

籲外遊前14天接種疫苗加強劑

公幹的目的大多是為了雙方或多方面談，或視察業務，行程除了安排得十分緊湊，亦有不少商務聚餐，若不幸於飛機上或行程中染疫，難免延誤行程、需求醫甚至住院；若回港後才得知確診，可能已將病毒傳播給家人。

此外，因應放寬防疫措施，不少人在飛機上並沒有佩戴口罩。為減低感染風險，市民在外遊前應做防疫好準備，在飛機上戴口罩，同時建議曾感染或接種新冠疫苗達6個月或以上人士，應在外遊前至少14天接種疫苗加強劑，以提高保護。

溫醫生建議市民在公幹前14天應接種新冠疫苗加強劑，保障自己及家人，避免行程受阻。

新冠疫苗加強劑更有效應對Omicron XBB變種病毒

政府強調，現有新冠疫苗對預防重症及死亡高度有效；有針對現時主流傳播的Omicron XBB變種病毒研究亦指出，接種二價疫苗後所產生的抗體水平，為原始株疫苗的3.2倍。

根據政府最新新冠疫苗接種安排，優先組別人士，包括50歲或以上人士、長期病患者等可在2023年內免費接種額外的疫苗加強劑，而其他市民亦可按個人意願及需要，到私營市場自費接種。溫醫生表示：「接種新冠疫苗的效益遠大於風險，特別是經常公幹人士，應保障自己及家人，盡早在外遊前接種疫苗加強劑。」

資訊由溫希蓮醫生提供，復星醫藥支持。
VAC-Jul23-002

最高瀏覽

十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家