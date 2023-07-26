【食用安全】從不食魚生卻腹痛狂嘔　女子求醫驚見體內有大量活蟲

▲ 女子不食魚生卻腹痛狂嘔，求醫竟引流出大量瓜子狀活蟲。

使用砧板切食物時一定要注意區分生熟，否則可能會感染寄生蟲。近日，内地一名58歲女子，經常感到胸腹部間歇性疼痛，還伴隨嘔吐，結果求醫竟從她體内引流出大量活蟲。

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綜合内地媒體報道，廣西省南寧市一名58歲陸姓女子，從來不吃魚生，卻經常在胸腹部感到間歇性疼痛，於是前往醫院就診。醫生檢查發現，陸女士的肝臟膽管嚴重擴張，應為膽道梗阻感染。

醫生於是為她進行膽道引流術，而在引流過程中，可以清楚地看到留置引流管內有蟲子從她的體內陸續爬出，大小形狀跟瓜子基本一致。醫生解釋，這些為肝吸蟲，正是它們造成了陸女士一系列的不適症狀。

經醫生進一步問診後得知，陸女士平時不吃魚生，惟家人特別愛吃，但使用家裡的砧板時沒有區分生熟，因此推測應是交叉感染。所幸，陸女士經過治療後目前已無大礙。

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醫生表示，人在感染肝吸蟲後，輕症者無臨床症狀，但長時間嚴重感染，大量蟲體可引致膽汁滯留、膽管炎、肝內結石等病症。若不及時治療，有進一步成為肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌的風險。報道指出，預防肝吸蟲感染第一步就是要徹底煮熟食物，第二步是養成良好習慣，切肉食、水果及蔬菜的砧板需分開，而刀具也是，並定期進行消毒。

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中華肝吸蟲可致膽管癌

本港食物安全中心指出，在一般環境下飼養的淡水魚（例如鯇魚及大頭魚），除了致病菌外，還可能帶有寄生蟲，例如造成膽管梗阻、肝硬化和引致膽管癌的「中華肝吸蟲」。

食安中心表示，人們進食受感染的淡水魚後，囊狀幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管。囊狀幼蟲會在膽管內發育成蟲，然後產下蟲卵，蟲卵可隨膽汁進入糞便，繼續傳播週期。

感染小量中華肝吸蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，但感染大量中華肝吸蟲則會令患者受到長期嚴重感染，引致食慾不振、腹瀉和發燒。此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻和肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較容易出現膽管癌。

超過100種淡水魚可感染到中華肝吸蟲，例如鯇魚（草魚）及大頭（花鰱或鱅魚）。有報告指，個別流行地區的感染率偏高是由鯇魚所致。進食含有生、未經徹底煮熟、鹽漬、醃製或煙燻淡水魚的菜式可能會引致這種風土疾病。

中心提醒，酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。如用作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，雖特別注意淡水魚會否煮不熟。

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責任編輯：羅嘉欣