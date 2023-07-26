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【MIRROR御用監製】徐浩被爆與英皇小花蜜遊　曾樂彤疑與連詩雅前度展地下情【多圖】

娛樂 11:59 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

英皇小花曾樂彤與音樂人徐浩傳出發展地下情。

MIRROR御用監製徐浩（Terry）與英皇旗下歌手曾樂彤傳出發展地下情兩年多的消息，二人被指去年年底一同蜜遊日本，令戀情曝光。

曾為KOL的曾樂彤加入英皇後成為旗下歌手，現年29歲的她發表過兩張個人EP，並參與拍劇及音樂創作，更與徐浩一起合作創作張天賦（MC）的《乖乖報到》以及盧瀚霆（Anson Lo）的《同居陌路人》。

【Star Talk】跟戴祖儀同期出道成好友　曾樂彤視為一世好朋友

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被指同遊日本

徐浩和曾樂彤於去年年底均飛往日本旅行，縱然二人只於IG分享革獨照片，但被照片的景物「出賣」，二人都曾到富士山前留影，又曾到訪過咖啡店，令行蹤洩露。

徐浩和曾樂彤暫未有對戀情作出回應。

【有酒今晚吹】曾樂彤曾下跪挽留男友　獲吳千語傳授飲酒心得

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作歌定情

徐浩於入行初期曾跟連詩雅相戀，惟二人於2020年分手收場，連詩雅於今年4月嫁給陳家樂，晉身人妻之列。

曾樂彤初入行時曾跟游學修拍拖拍拖，不過二人的戀情僅維持約一年。

原為KOL的曾樂彤於2017年簽約英皇成為旗下歌手，並於2018年正式出道，同年推出首張個人EP《#meme》，其後於2021年再推出第二張EP《Inner Child》。

徐浩為曾樂彤創作歌曲《躲不開的一課》，有指此歌為二人的定情之歌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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