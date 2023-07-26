【前新聞之花】麥詩敏仙氣婚紗照曝光　準人妻流露幸福笑容

▲ 麥詩敏的婚紗照曝光！

前TVB新聞主播麥詩敏早前於英國旅行時被男友求婚，並大晒鮮花及有「鑽石之王」之稱的Harry Winston方形鑽戒，獲不少網民送上祝福。

昨日（7月25日），麥詩敏在社交網公開婚紗照，準人妻展現幸福笑容！

【新聞之花】TVB主播離巢準備做人妻 麥詩敏：這八年，不容易

麥詩敏婚紗照曝光

麥詩敏在社交網分享一輯婚紗照，她身穿吊帶低胸婚紗擺出優美的姿勢，其身穿的婚紗採用貼身設計，盡現麥詩敏的完美好身材，兼且充滿仙氣呢！

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加入TVB新聞部8年

麥詩敏先後擔任《天氣報告》、《星期日香港早晨》、《樓市點睇》等節目主持。

其「經典作」可謂入職TVB後兩個月，在新聞報道講及「中東呼吸綜合症」時，因為「食螺絲」而被網民瘋傳而廣為人認識。

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父親曾為《警訊》主持

現年31歲的麥詩敏畢業於香港科技大學工商管理系，她當年看見TVB招聘主播，在父親麥振江的鼓勵下應徵並獲得錄取。

麥詩敏曾分享父女合照，其父親麥振江於1979年開始擔任《警訊》的節目主持人，直到1994年離開幕前轉職編導，由於主持了該節目15年之久，曾被觀眾誤認他是警察並稱他為「麥Sir」。

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