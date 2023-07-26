【星二代】陳奕迅18歲女兒陳康堤戀模特兒型男　Pete與未來外母徐濠縈合作無間

▲ 陳奕迅18歲女兒陳康堤模特兒男友曝光。

歌神陳奕迅（Eason）於台北小巨蛋舉行一連七場《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，周日晚（7月23日）尾場圓滿落幕，老婆徐濠縈及女兒陳康堤亦有飛往當地支持老公及爸爸。

定居台灣的余文樂一盡地主之誼，帶徐濠縈母女四圍遊玩，更帶她們吃「好西」招待。日前晒出與徐濠縈及康堤飯聚照片，康堤正面容貌激罕曝光。可見她遺傳媽媽超強基因，擁有一雙大眼睛、筆直高鼻兼豐厚嘴唇，充滿明星氣質。網民大讚康堤比徐濠縈長得更漂亮，更勝媽媽。

【星二代】陳奕迅18歲愛女正面樣罕有曝光 陳康堤遺傳超強基因成「迷你版徐濠縈」

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與未來外母打好關係

兩夫婦對女兒愛護有加，為了避免外界認得出她是Eason女兒，希望讓愛女在正常環境下成長，甚少公開康堤的正面照。直到去年底，Eason相隔9年於紅館舉辦演唱會，罕有公開露面的康堤幾乎每晚在台下為爸爸應援。

如今18歲的康堤已長大成人，戀情方面亦「鬆手」漸逐浮面！有指她早已與一名圈中模特兒型男拍拖，二人感情穩定。男方與未來外母多次合作拍攝，早已打好「關係」，融入女方家中。早前康堤與男友睇騷，徐濠縈做「跟得媽媽」陪伴同行，可見關係良好。

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潘世亨（Kevin Poon）的混血太太麥少瑜曾上載康堤與Pete的甜蜜合照，雖然未見正面容貌，但有標註兩人IG帳戶，而相中Pete頸上疑似有「咖喱雞」的痕跡。

KB旗下藝人

模特兒型男身份近日曝光，他是現年23歲的Pete（仲佳佳），前年加入KB（Kevin Boy，李健宏）成立的經理人公司THE BADDIES FACTORY成為旗下藝人，參與過多個廣告及MV拍攝。

▲ 23歲Pete在張天穎MV《1 STEP AT A TIME》化身中學生。（IG圖片）

早前在歌手張天穎MV《1 STEP AT A TIME》化身中學生，穿上校服零違和感，散發校草魅力，帥氣逼人。

Pete高挑身型，擁有標緻五官、一堂濃密眉毛，而大學修讀體育系的他熱愛健身及打籃球，陽光男孩形象健康，整個package絕對不輸蝕。

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早於2018年，只有14歲的康堤被傳媒拍到情竇初開，與「嫩版彭于晏」小男友十指緊扣甜蜜逛街。當時徐濠縈受訪表明與Eason思想開放，應該中三有喜歡的人很正常，不反對女兒拍拖，她更大讚女兒有眼光。

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