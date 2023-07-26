【癌症殺手】「內地第一網紅」消失半年　揭患末期甲狀腺癌憔悴近況曝光

▲ 人稱「內地第一網紅」的馮提莫自爆患上末期甲狀腺癌，並上傳病床照及手術疤痕照表示已完成手術。

以歌曲《學貓叫》爆紅、人稱「內地第一網紅」的馮提莫，周一（24日）在社交平台上自爆患上末期甲狀腺癌，並表示已經完成手術，今後會繼續唱歌。台灣就有醫生指，甲狀腺結節十分常見，但當中可能有癌細胞潛藏；而資料亦顯示女性罹患甲狀腺癌的機率高於男性，且5類人士患病機率可能較高，需特別注意。

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綜合內地媒體報道，31歲的馮提莫自去年年底合約完結之後便暫停活動，雖然偶爾會上傳照片，但一直未公開露面。她周一在微博上傳病床照及手術疤痕照片，自爆患上末期甲狀腺癌，但已完成手術，手術亦很成功。馮提莫指自己的身體已大致恢復健康，聲音也在努力練習下恢復得差不多，今後還會繼續唱歌，更表示「只要你聽，我就會一直唱下去」。

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到底甚麼是甲狀腺癌？根據政府癌症網上資源中心資料，甲狀腺癌在2020年十大常見癌症中位列第10，源自甲狀腺的細胞異常增生，而舊細胞又未曾死亡，導致細胞不斷堆積，形成癌瘤。甲狀腺癌可分為「乳頭狀癌」、「濾泡狀癌」、「髓質癌」及「退行發育癌」，當中以第1種最為普遍，多出現在年輕女性身上，而女性本身罹患甲狀腺癌的機會亦比男性高。除以上類別外，甲狀腺也可能出現淋巴瘤，屬於非何傑金氏淋巴癌的一種，不過很罕見。

目前甲狀腺癌成因仍不清楚，但以下5類人士患病機率可能較高：

曾接觸大量輻射：例如年幼時曾接受頭頸X光照射、放射治療的病人或生活在有高密度放射線的環境。過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。

個人病歷：若曾患甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較大。

飲食：飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。

年齡：很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。

台灣北投健康管理醫院影像醫學部放射科主任沈彥君則表示，甲狀腺結節在超聲波檢查中相當常見，多為良性，但呼籲民眾不要因此掉以輕心，因為當中5%可能藏有癌細胞。

沈彥君指出，早期的甲狀腺癌並不會出現明顯不適症狀，較難察覺，需靠定期的超聲波檢查才有機會診斷。如果民眾發現自己的脖子出現局部腫大或腫塊、頸部疼痛、吞嚥困難、持續性咳嗽、聲音沙啞、呼吸困難等症狀，便應該盡快求醫，並安排檢查，確認是良性的甲狀腺結節腫大抑或惡性腫瘤。

她又提醒，如較晚發現甲狀腺癌，癌細胞往往已經由淋巴或血液轉移到其他組織器官，第四期10年存活率約為50%。甲狀腺髓質癌若能在早期診斷，5年存活率可達80至90%，第四期的5年存活率則為25%左右。另外，甲狀腺未分化癌發生率低，但進展相對較快且死亡率高，5年存活率僅為5%左右。

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責任編輯：羅嘉欣