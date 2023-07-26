【細菌感染】鋼圈內衣割傷胸部染食肉菌　女子昏迷8天切乳房保命

▲ 鋼圈內衣割傷胸部染食肉菌，女子昏迷8天切乳房保命。

食肉菌可經傷口進入身體，後果可大可小。蘇格蘭一名女子不慎被內衣的鋼圈割傷胸部，結果感染食肉菌，需兩度接受手術，切除部分乳房保命。

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綜合外媒報道，53歲的西爾維婭去年5月發現，右邊乳房被胸圍鋼圈劃傷，出現一道小傷口，她起初不以為意，但傷口逐漸腫脹、化膿，引發疼痛和不適，服用抗生素亦未見好轉，於是前往急症室求診。

醫護人員當時見她臉色慘白，立即安排她接受一系列檢查，並注射藥物和止痛藥，但情況依然未有改善，直至幾日後，她被診斷出「壞死性筋膜炎」，亦即食肉菌感染，會影響皮膚下組織和周圍的肌肉及器官。

當時，西爾維婭被告知器官開始停止運作，醫生使用藥物誘導她進入昏迷狀態，期間為她進行2次手術，切除被食肉菌感染的組織。直到8天後醒來時，西爾維婭已經失去部分乳房，並留下一條從肋骨延伸到腋下的15吋疤痕。

西爾維婭留醫觀察3周後出院，她表示由於失去了部分乳房，穿某些衣服時會較為不便，以防萬一，她現時亦改穿無鋼圈內衣。不過，她慶幸自己成功保住性命，「我差點就死了，所以我真的很感激」。

急症室醫生：可在幾小時內發病

TOPick曾就食肉菌感染問題訪問急症室專科醫生馮顯達。馮顯達表示，食肉菌感染早期病徵為傷口出現疼痛、發炎、紅腫等症狀，感染初期臨床診斷確實極為困難。後期被食肉菌感染的人士皮膚或會劇痛、紅腫及出現急速的組織壞死。

俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，這種感染能破壞身體組織，嚴重者可致命。

皮膚變化可源自細小的傷口，如刺傷或瘀傷，但亦有些個案沒有任何明顯的感染源頭。疼痛程度跟可見的皮膚變化常不相稱。皮膚傷口可能是肉眼看不見。

預防方法

衞生防護中心提醒，要預防感染，市民應保持良好的個人衞生和適當處理傷口：

盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合。

即使是輕微或沒有感染的傷口也應該立即治理。

觸摸傷口前、後須潔淨雙手。

如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求診。

如有傷口，應避免前往泳池、其他水療設施或自然的水源（例如河流，湖泊和海水）。

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責任編輯：羅嘉欣