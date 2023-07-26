【速遞勞力士】快遞廣州寄失37萬元Rolex黑冰糖　男子求全額賠償因一個原因被拒

▲ 日前內地一名吉林男士在錶店以約374,500人民幣（折合約40.8萬港元）購入勞力士Day-Date腕錶，並稱即場包箱找順豐速運到廣州，豈料運抵後，收件人發現盒手錶不翼而飛，他已報警並要求順豐賠償。

相信不少港人都經常用「順豐」寄件，不過大概都無人夠膽寄名錶，還要由中國北面吉林，寄到南面的廣州，不過較早前就有人示範它的可行性，可惜……話說最近河南電視台民生頻道《小莉幫忙》採訪了一名吉林男子石先生，他在潮店（因為內有其他名牌如Gucci皮帶）購買一枚勞力士Day-Date黃金腕錶。

石生把這枚有「黑冰糖」之稱、索價374,500人民幣的勞力士Day-Date黃金腕錶，即場透過順豐快遞寄給廣州的朋友，可惜收件人收到後發現放在盒內的手錶不翼而飛，只得一個空盒，石先生立即報警，據知已介入調查。

買家未有為手錶做「保價」

當然，大多網民都狐疑為何石先生在找順豐時沒為手錶做「保價」，筆者查看順豐在內地的保價服務收費，表上列明價值$2,001人民幣以上的物品，按申報價值的0.8%計算，石先生那枚黑冰糖就要多付2,996人民幣的服務費。

而石先生在訪問時透露，他沒為手錶作保價，更稱順豐曾表示賠償 1,000 元，但他不同意，並認為是順豐內部的盜竊行為，與保不保價無關。

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據內地傳媒曾詢問內地律師，指出要等警方調查確認手錶被誰偷掉，才追究刑事責任。對於寄件人石先生的損言，順豐就應該承擔民事責任。順豐公司所說的保價規則是它內部的一個工作方法，並不能免除其賠償責任。如果順豐公司在寄送過程中存在故意或重大過失時，賠償限額為保價金額的約定無效。

而《中華人民共和國民法典》規定，快遞企業應當規範操作，防止造成快件損毀。對保價的快件，按照經營快遞業務的企業與寄件人約定的保價規則確定賠償責任；對未保價的快件，依照民事法律的有關規定確定賠償責任。合同中免除造成對方人身損害或者因故意或者重大過失造成對方財產損失的免責條款無效。

記者：黃鑑江