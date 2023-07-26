▲ 【網購騙案】上周23宗演唱會門票騙案失款逾14萬，少女上交友程式墮騙局。（警方防騙專頁「守網者」圖片）

近日不少人氣歌手相繼開演唱會，不法分子在各社交平台藉拋售門票為名騙財，在過去一週內，警方接報23宗關於演唱會門票的網購騙案，合共損失逾14萬元。

一名17歲女學生，日前透過Heymandi交友程式認識賣方，並以600元向對方購買一張演唱會門票，惟轉賬後對方以需繳付手續費為由要求再次付款，女生不虞有詐，分別再轉賬11次共2.2萬元，其後將事件告知家人，才悉受騙。

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6. 海鮮食品

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9. 貨幣兌換服務

以下為過去一周活躍的詐騙專頁：

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HK - campervan

HK-MorningStar

L want to travel

Max Notice (UID: 539372843)

Sun travel agency

Worldwide 代購專門店

Worldwide 專業代購

警方提醒，市民透過任何平台網購，應了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。建議市民轉賬前，在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。

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責任編輯：陳麗娜