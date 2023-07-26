【網購騙案】上周23宗演唱會門票騙案失款逾14萬 少女上交友程式墮騙局
社會 11:27 2023/07/26
近日不少人氣歌手相繼開演唱會，不法分子在各社交平台藉拋售門票為名騙財，在過去一週內，警方接報23宗關於演唱會門票的網購騙案，合共損失逾14萬元。
一名17歲女學生，日前透過Heymandi交友程式認識賣方，並以600元向對方購買一張演唱會門票，惟轉賬後對方以需繳付手續費為由要求再次付款，女生不虞有詐，分別再轉賬11次共2.2萬元，其後將事件告知家人，才悉受騙。
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高危貨品排行榜 (26/7更新)
1. 酒店/露營/旅遊套票、演唱會/主題公園門票/ 船票
2. 手袋
3. 傢俬/家庭用品
4. 健康藥品
5. 玩具模型
6. 海鮮食品
7. 電器
8. 遊戲產品/遊戲帳戶
9. 貨幣兌換服務
以下為過去一周活躍的詐騙專頁：
- Fan Club Wong (UID: 100085549507103)
- HK - campervan
- HK-MorningStar
- L want to travel
- Max Notice (UID: 539372843)
- Sun travel agency
- Worldwide 代購專門店
- Worldwide 專業代購
警方提醒，市民透過任何平台網購，應了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。建議市民轉賬前，在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。
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責任編輯：陳麗娜