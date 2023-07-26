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【非法勞工】警方聯入境處反黑工　拘31人揭3人被通緝　

社會 11:33 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

警方聯同入境處展開多區反黑工行動（警方提供）

新界南總區機動部隊聯同葵青、荃灣、沙田、大嶼山、機場警區及入境事務處人員，昨日（25日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。

行動中，人員共拘捕31人，包括10名本地男子、7名內地男子、10名內地女子、1名外籍男子、1名非華裔男子及2名外籍女子，年齡介乎24至58歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「在遣送離境令有效期間接受有薪或無薪的僱傭工作」及「行使偽造文件」。

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當中，機動部隊人員和荃灣警區特別職務隊人員於荃灣市中心一帶進行掃黃行動，拘捕9名內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。

行動中，人員亦發現其中1名本地男子、1名外籍男子及1名外籍女子為被通緝人士。

所有被捕人現正被扣留調查，部份被捕人將轉由入境事務處跟進。

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記者：李芷玲

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