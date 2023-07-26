【英年早逝】電競人氣網紅驟逝終年21歲　同行爆死因內幕震驚外界

▲ 電競人氣網紅驟逝終年21歲，同行爆死因內幕震驚外界。

年僅21歲的大陸電競界人氣網紅「叮噹貓」驚傳離世，消息瞬即震撼不少網民。叮噹貓所屬工作室於本月24日亦發文證實其逝世消息，並指「對於他的離去，我們致以深切哀悼」。至於其死因，近日亦被另一名同行透露端倪。

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21歲大陸人氣電競選手叮噹貓，原名郭子航，其突然逝世消息令不少親友及粉絲除了悲傷，亦感到十分意外。叮噹貓所屬工作室證實消息後，亦於官方微博發文指，稱讚叮噹貓是一位具有極高競技水準的電競選手，出色的工作能力、敬業精神與個人素養，讓他在職業生涯中獲得了諸多榮譽，「對於他的離去，我們致以深切哀悼，願逝者安息。」

至於其死因，有一名遊戲博主近日在微博透露端倪表示，懷疑是飲酒累事，寫道「叮噹貓（郭子航）去世了，今天還是他生日，7月初的事了，喝了點酒，手機掉海裡，下去撿手機，沒上來，溺亡（斃）了，大概就是這樣」，又祝願他「一路走好！」

不少網民見狀，頓感震驚，亦難以置信，「海裡撈手機？」、「職業選手還差一支手機的錢嗎？」、「以後不管掉了什麼，危險的地方千萬不要去撿，因為生命第一，真的太可惜了，一路走好」。而叮噹貓的最後帖文亦定格於6月27日的遊戲視頻，令人無比惋惜。

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責任編輯：羅嘉欣