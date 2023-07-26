【高齡得子】冀仔仔18歲成家早日抱孫　古巨基含淚感慨晚婚遲生B

▲ Kuson要加油完成爸爸的心願。

圈中不少星爸星媽因為發展事業而晚婚晚生，其中下月便滿50歲的古巨基(基仔)仔仔才3歲，他日前上節目就眼泛淚光表示好希望仔仔古晋匡（Kuson）可以18歲就結婚生仔，讓他可以早日抱孫，追回他晚婚晚生的時間。

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基仔自從做了爸爸，曾經閉關差不多兩年照顧仔仔，至近1年來才復出，近日他參與內地音樂綜藝節目《劇好聽的歌》，古巨基為兒子唱出《分分鐘需要你》，父愛滿瀉。並揚言要將其牙牙學語的聲音做成一首歌，非常溫馨。

▲ 基仔感慨自己晚婚晚生。(視頻截圖)

演唱完畢後，基仔接受嘉賓訪問，他突然眼泛淚光感慨地說:

我好想我兒子快點成家，我希望他十八歲就已經想（說），爸，我要結婚了。

他指自己是晚婚晚生，好希望見到兒子的小孩，

他幫我追回我的時間。他二十歲我已經七十歲了，早婚早生沒關係，只要負責任。

2014年基仔與大4歲的助手Lorraine結束20年愛情長跑結婚，Lorraine以52歲高齡生下兒子，而古巨基深知這個兒子得來不易，想要再生一個孩子應該已是不太可能。

基仔現在以家庭為重，社交網都分享大量仔仔的成長片段與生活點滴，十足十廿四孝爸爸。

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責任編輯︰王明芳