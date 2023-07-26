【醫療事故】男患者直腸癌手術失血過多身亡　驗屍報告未發現患癌

▲ 男患者接受直腸癌手術後，失血過多身亡，驗屍報告竟揭未發現患癌。

內地疑似發生一宗醫療事故，一名74歲王姓老翁前年10月被診斷出末期直腸癌，結果因失血過多身亡，而驗屍報告卻顯示，老翁根本沒有患上直腸癌。家屬及醫院為此各執一詞，下一步待雲南省醫學會進行鑑定。

最新影片：

綜合內地媒體報道，雲南省74歲男子王衛東因大便帶血，前年10月在雲南省腫瘤醫院接受檢查，被診斷出患上末期直腸癌。而他在進行手術過程中，卻因失血過多身亡。

經過雲南維權司法鑑定中心進行驗屍，發現王男有肝臟轉移性腺癌、急性結腸炎等，但就沒有直腸癌，癌細胞也沒有擴散迹象。

家屬認為是院方診斷錯誤，抨擊這是宗醫療事故。惟院方卻認為事件實屬意外，並非醫療事故，又指出王男確實患有直腸癌，病情已發展至末期，符合進行手術的規範。

由於醫院及家屬各持己見，雲南省醫學會現已介入事件進行鑑定，現待進一步結果出爐。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣