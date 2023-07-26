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【家庭關係】奶奶擬明年全家去旅行訂機票　新抱想離婚急謀對策網民獻計

親子 15:58 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

奶奶計劃明年全家去旅行，打算離婚的新抱急尋解決方法。（經濟日報資料圖片，非當事人）

離婚要顧及家人的感受？一名來自台灣的新抱在處理離婚手續，但是奶奶突然計劃明年全家去旅行，更詢問大家檔期，以便訂機票。新抱不知怎麼辦，急尋網民意見。

該名新抱在網絡討論區Dcard發帖表示，自從與丈夫結婚後，丈夫變得疑心重，更一直控制她。服裝方面，不容許她穿短褲、短裙、小背心。她外出要仔細報備時間及地點，與朋友3小時的聚會，會被他的訊息轟炸。如果她加班沒有準時回到家，丈夫便會不高興，甚至打電話到她公司，為她提出離職，令她失去升遷機會。丈夫更會擅自在她手機下載定位軟件、規定上廁所及洗澡不能鎖門等等。

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【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

丈夫的種種行為令她鬱鬱寡歡，變得不愛出門，甚至害怕社交，導致有精神問題，出現自殘舉動。但是，她某天躺在床上，看天花板一整天後，突然醒覺自己只是27歲，還有很多值得去探索嘗試的事物，因而果斷提出離婚。不過，丈夫一直不同意令手續未完成，而且想顧及老人家心情，所以暫時沒有告知親戚，

婆家親戚都對我很好，但我真的不想再繼續這段消耗自我的婚姻。

帖文引起網民紛紛討論，有不少創意解法，「你媽去算命說你明年不宜遠行」、「公司安排你明年出差」。大多網民建議直接坦白，「早講晚講都要講，乾脆現在講，如果他們真的對你好，應該是傾聽你的想法，然後不會勸和，尊重妳的決定」、「請準前夫去講」。但是，有網民持不同立場，建議可去完旅行再離婚，「當作給這段婚姻最後一次的機會，或者當作最後一次與婆家有這麼快樂的時光吧」。

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責任編輯︰王明芳

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