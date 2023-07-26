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【食用安全】黃皮有利尿去水腫功效 養生達人分享黃皮正確養生食法

食用安全 12:09 2023/07/26

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

黃皮有利尿去水腫功效。

這一刻才知道，了哥原來是一種很聰明識食的雀鳥，因此，民間有俗語云：「黃皮樹了哥」，其歇後語即「唔熟唔食」也，這也是我對黃皮的片面認識。小時候，試過放進口裏的黃皮酸到打冷顫後，對黃皮就避之則吉，也以為了哥最愛吃酸巴巴的樹上熟黃皮，原來是我錯了。

那天正在趕稿中，鄰居發哥着兒子Jason送來一籃黃皮，說是雞心黃皮，甜的。我是第一次收黃皮禮物，縱使怕酸也禮貌地破例放一顆入口，誰知一咬不得了，嘩，多汁清甜，只有一粒核。這時，立即想到了哥選食的黃皮，必定是雞心黃皮或者是外形呈球形、果皮金黃色略帶青色斑點、味道清甜的白糖黃皮。

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是的，根據資料顯示，黃皮共有六大種類，包括香蜜黃皮、貴妃黃皮、紫金黃皮、冰糖黃皮及前述的兩種黃皮。七月正值黃皮豐收季節，了哥們有排歎了。發哥這一籃黃皮來自深圳，據說黃皮有利尿去水腫功效，而果皮有紓緩血管壁所受壓力，可降低血壓維持正常規律的脈搏，是以能促進心臟健康。由於含有豐富的膳食纖維，故能刺激腸道蠕動改善便秘，同時又有抗氧化減慢老化功效。為此，我是連皮一起吃的。

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撰文 : 李韡玲

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