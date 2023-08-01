【雪上加霜】耗盡積蓄救活中風妻　67歲退休工突半身癱瘓再陷困境

▲ 67歲老翁為救活中風妻耗盡積蓄，自己卻突發性癱瘓。（iStock圖片，非當事人）

處在貧窮線下的家庭，若再遇上厄運連連，更是雪上加霜。馬來西亞一名67歲退休技工，不但要供養有學習障礙症的兒子，而且因太太中風醫病耗盡家財。本來他在善心人士的幫助下生活逐漸改善，豈料病妻好轉之際，他又突然下半身癱瘓，送院做手術後，醫藥費達1.7萬令吉（約2.9萬港元），令他們再陷困境。

據《星洲日報》報道，67歲的約翰瑪萊本來是石油公司的技術員，多年來要供養43歲患有學習障礙症的兒子安迪納，他退休後生活已捉襟見肘，加上64歲的妻子中風，為了妻子的醫藥費，他耗盡積蓄，長期靠鄰居接濟，連電費都難以負擔。後來有傳媒報道其慘況後，引起社會大眾的關注，在各界善心人士和政黨協助下，一家三口經濟情況大有改善。

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下半身癱瘓急做手術

近日有政黨代表探訪約翰瑪萊一家時，才發現其中風妻子病情漸漸好轉之際，他卻突發性下半身癱瘓，更被緊急送院及進行脊椎骨手術，並植入鈦合金護架，醫藥費達1.7萬令吉（約2.9萬港元）。

該政黨安排屬下社會工作部跟進，立即為約翰瑪萊支付了7成的手術費用，更承諾會繼續援助他的治療費用，讓他安心養病。由於約翰瑪萊住院時不幸感染新冠病毒，引起肺炎，需要隔離治療，要康復後才可以進行脊椎檢查和治療。他現在身體十分虛弱，下身失去知覺，院方將安排他進行脊椎細針穿刺活檢，透過抽取部分組織或細胞進行檢驗，才再進一步診斷及治療。

幸而約翰瑪萊的中風妻子病情日漸好轉，已經可以撐起身坐，但中風導致她口齒不清。當她看到丈夫在病床的照片時，立即難過地淚如泉湧，令在場人士都很心酸。

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責任編輯︰王明芳