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【跳水皇后】穿人字拖任評委被日媒批不尊重　郭晶晶獲網民力撐：方便工作

娛樂 12:54 2023/07/26

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郭晶晶於日本為世錦賽任評委！

跳水皇后郭晶晶跟富二代霍啟剛結婚10年，育有1子2女，兩人被譽為「最樸實的豪門夫妻」。雖然已榮升豪門少奶，郭晶晶打扮依然樸實，近日晶晶到日本擔任跳水比賽評委，其衣著打扮令她登上微博熱搜。

有網民曬出一張郭晶晶於日本福岡世錦賽的現場，照片中，郭晶晶跟其他評委一樣穿上白恤衫襯黑褲子，頸上綁著黑白相間的絲巾，不過郭晶晶卻穿了一對人字拖，反而在旁的女同事則穿黑皮鞋。

有內地媒體指郭晶晶這樣的穿著，被日媒公開批評她對比賽不夠尊重。

【貼地育兒】郭晶晶一拖三行深水埗獲讚好媽媽　愛穿$60國產鞋配Hermès袋

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【貼地育兒】霍啟剛一家五口爬萬里長城　郭晶晶貼地育兒被讚最好身教

網民力撐方便工作

內地網民對事件議論紛紛，當中有人說：「這是幾個意思啊？這也太過分了吧？這畢竟是在正式場合呀，穿成這樣也太奇葩了。」

不過有人力撐晶晶：「跳水皇後郭晶晶正裝配上人字拖，好接地氣，完全不拘小節，甚至看著還有點可愛，」「怎麼就成了不尊重比賽了，體育比賽場地不是會議，也不是宴會，就算穿人字拖，也無可厚非吧！」

另外亦有網友為晶晶解釋，身為裁判員的晶晶要走近泳池，為參賽者打分，穿上人字拖只是為方便工作。

此外有網友曬出在日本偶遇郭晶晶夫妻的照片，只見霍啟剛陪太太逛商場睇化妝品。不少網友看後紛紛表示：「有幾個男人能做到如此啊？郭晶晶果真嫁給了愛情」

郭晶晶嘍霍啟剛被譽為「最樸實的豪門夫妻」。（取自微博）

嫁入豪門的郭晶晶依然很低調，她從不炫富曬行頭，除了陪老公出席活動及晚宴時會花點心思打扮外，平時的郭晶晶打扮樸素和愛素顏示人。

郭晶晶曾於銅鑼灣街頭被網民「捕獲」，當時她穿上黑色連身裙襯國產Feiyue飛躍小白鞋，這對布鞋60蚊可買到，真是超平民，另外晶晶身邊亦沒有助手及保鑣，完全沒有闊太的排場。

生活上霍啟剛夫婦都非常樸實，示愛不用珠寶首飾，某年的情人節，郭晶晶像戀愛中的小女孩晒出收到老公的花，開心寫下：「柴米油鹽的點滴，總是抵不過收花的驚喜~再忙也從不落下的儀式感...感恩」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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