【房間問題】6子女屈居一臥室 單親媽獨享一間房被斥自私最終咁做息眾怒

▲ 英國1名單親媽獨自撫養6名子女，一家7口居住於一個1廳2房單位，6子女瞓一間房，她自已獨佔一房，惹來大批網民抨擊她自私。

父母都會將最好的留給子女，不過英國有一名自認好媽媽的單親媽，與6名子女同住於兩房一廳的房子，但6子女要擠於一房間，自己卻獨佔一房，因此惹來大批網民斥她「自私」，最後她只好搬到客廳，讓出房間給孩子，才能撲熄網民怒火。

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綜合外媒報道，該名英國的單親媽媽Nicole，是一名網紅，經常在社交平台分享育兒日常，她與丈夫離婚後便獨自撫養6名子女，最大的大女12歲，最小的細女只有2歲，一家七口住在兩房一廳的房子裡。

早前，有眼利的網民發現了Nicole自己睡在一個單人房，而6名子女卻擠於另一個房間，從相片看到孩子的房間比媽媽房間大，但因為裏面容納了2張雙層床，上層是單人床位，下層是雙人床位，還放置了一個4x5的格仔櫃，空間感有限，似足學校宿舍。

媽媽的房間則充滿時代感，一張大床更有床尾長椅，還有梳妝台，難怪被網民批自私，斥她不該自己享受一間房間，而讓孩子受苦。有網民更狠批她沒有經濟能力卻不避孕，奉勸其他父母要三思而後行。Nicole被網民狂轟，她感到詫異，

我收到了大約5000條留言，沒有一條是友善的。我沒想到會這樣，我不得不停止閱讀那些評論。

自認好媽媽的Nicole，除了無法提供孩子有專屬房間外，其餘照顧孩子的起居飲食，她都會做到足，與孩子的關係非常好，

如果你打電話給學校，老師肯定會告訴你他們沒事。其實，我的孩子們很喜歡待在一起，他們很開心。

經過網民的負評後，Nicole再三反思孩子的生活空間問題，最後讓出自己的房間給予孩子，自己改在客廳睡覺，並指自己5來來一直有申請政府房子，希望能儘早可以給予孩子更大的生活及活動空間，

我認為他們並不關心自己生活和睡覺的地方，畢竟他們都有屬於自己的床位，這就已經很開心了。

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責任編輯︰王明芳