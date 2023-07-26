【無良僱主】慘遭僱主虐待過奴隸生活　24歲女傭長期飢餓死時僅53磅

▲ 新加坡一名24歲女傭遭僱主虐待致死。

不少家庭都會聘請外傭幫忙照顧小朋友，外傭離鄉別井打工，應得到合理待遇及尊重。近日新加坡審理一宗僱主虐待女傭致死的案件，一名24歲女傭工作一年多遭僱主虐待，過著奴隸般的生活，長期飢餓下死時僅重53磅，遺下3歲的兒子。

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綜合外國傳媒報道，事件早於2016年發生，調查工作直到去年4月才完成。緬甸籍女傭Piang Ngaih Don自2015年5月28日起，為女僱主Gaiyathiri Murugayan一家工作，並照顧她的子女。可是她工作14個月期間，至少連續9個月被女僱主與媽媽Prema S. Naraynasamy虐待，二人經常對她拳打腳踢。

法庭公布閉路電視畫面，可見Piang曾被女僱主扯頭髮、掐頸、掌摑等，對她「像搖晃布娃娃一樣操弄」。Piang幾乎每日都遭到毆打，甚至如廁或洗澡時被迫打開洗手間門。僱主從不給她足夠的食物，一餐只給她一片泡水麵包，也不讓她休息，她長期處於飢餓狀態，身心俱疲。

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死前嚴重營養不良

Piang死前12天，睡覺時被僱主用線將她與窗戶綁在一起。2016年7月26日，Pian遭女僱主與其母毆打，因腦損傷及鈍器重擊傷致死，死時體重僅有24公斤（約53磅），嚴重營養不良。

一名曾為Piang診症的醫生指，當時她雙眼和臉頰都有瘀傷，雙腳水腫，女僱主卻阻止他為女傭進一步檢查。怎料兩個月後，女僱主再請他上門為女傭醫治，他到達後發現女傭瘦成皮包骨，眼睛和臉頰部分凹陷，早已氣絕身亡，死時明顯營養不良。

女僱主與母親其後被拘捕，Gaiyathiri診斷出患有嚴重抑鬱症和強迫型人格障礙，因而沒被判謀殺罪。最終Gaiyathiri涉過失殺人、蓄意傷人等罪，被判監30年，而母親則被判處17年監禁。

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責任編輯︰王明芳