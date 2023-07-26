【至fit靚媽】陳自瑤再續約任塑體代言人　Yoyo不怕工作忙碌：十分充實

靚媽陳自瑤（Yoyo）近年與豐胸纖體公司合作無間，而一直以來保持驕人身材亦毫不吝嗇的Yoyo，不時在社交平台派福利，十分大方。

最近，Yoyo再度與該健美公司續約，早前客戶更落本租用豪華遊艇，赴東平洲拍新一輯廣告。可惜拍攝當日天公不造美，時晴時雨，令拍攝工作更困難。

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Yoyo夠敬業

Yoyo表示:「其實客戶每次拍攝為取景靚都好認真，基本上山下海，但今次都幾辛苦，因團隊去了東平洲、西貢拍攝，船程一來較長，天氣又一時落雨一時有陽光。」

不過無損Yoyo心情，稱：「今次也是我第一次去東平州，那裡的岩石好靚，我對今次取景地方都好滿意，希望出來的效果會很好。」而豐胸纖體公司老闆謝沇錤當日除親到場為Yoyo打氣，更監督拍攝情況，給予不少意見。

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不怕工作忙

至於今次再續約，Yoyo直言：「好欣賞謝小姐有專業的職人精神。」因為知道對方在今年6月一通關即去日本採購最先進的儀器，因此表示：「這麼專業的公司當然值得我再三續約啦！」

另外，Yoyo最近可謂忙得不可開交，除忙於拍攝新一輯豐胸廣告外，亦參與TVB的飲食節目拍攝，同時間亦忙於做直播的工作。雖然忙碌，但笑言十分充實，亦很開心。

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