【救人一命】幼童從3樓意外墮樓獲救　胖巴士車長飛身墊底：我肉多能緩衝

▲ 內地陝西省西安市一名幼童從窗台墮樓，幸獲一名路過的肥胖巴士司機衝上前拯救，成功保住一命。

中國內地陝西省西安市於周一（24日）發生幼童從窗台墮樓意外，幸獲一名路過的肥胖巴士司機衝上前拯救，成功保住幼童一命。事後巴士司機接受訪問表示，他較肥胖可以充當人肉墊當緩衝，所以立即衝前救人。

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綜合內地媒體報道，該名墮樓幼童居於西安一棟社區大樓3樓，事發時家中沒有大人，窗戶也沒有關閉，因此幼童爬出窗台時意外墮下。從網上流傳的影片中所見，姓王的巴士司機路過見狀，立即衝上前張開雙手成功接人雙雙墮地。

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父跪謝救命恩人

結果幼童跌在司機身上，雖然受到驚嚇，但送院檢查後證實沒有大礙，成功保住性命。事件曝光後引起網民討論，大讚司機的英勇行為，並起底司機的工作地點，指出他是西安市207路巴士司機。翌日幼童父親帶同錦旗到場，一見到救命恩人立即跪謝痛哭，並緊抱恩人心情激動大喊︰

沒有你，我該怎麼辦呀？

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姓王巴士司機接受傳媒訪問時表示，因為自己也是一名爸爸，發現意外當刻，心裡只想著「我一定要把人救下來」，於是衝上前拯救。他又直言自己長得胖、身上的肉很多，如果孩子跌在他身上能夠起到緩衝作用，所以才會奮不顧身上前拯救，沒有考慮過自己會否受傷。

雖然司機獲網民大讚，又關心其傷勢，但更多網民痛批家長失職，獨留兒童在家，「這些家長到底都在幹嘛？可以好好管管嗎？」、「家長怎麼老是這樣？為啥心這麼大」、「能讓穿尿布的娃兒一個人待在家，我真服了！」等。

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責任編輯︰王明芳