【香港小姐2023】跟16位佳麗住越南峴港酒店　雙人海景房每晚$1100起【內附詳情】

▲ 16位佳麗早前赴越南拍外景。

《2023香港小姐競選》16位佳麗早前在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，並入住當地著名Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝。

這間位於峴港周邊的頂級度假村，酒店房間大部分擁有無敵海景，兼有提供私人海灘和多間靚景美食餐廳，而且價錢相對親民，難怪成越南近年人氣景點。

距離峴港國際機場約一小時車程的Hoiana Resort & Golf， 在2020年落成，位於越南中部沿海，周邊著名景點有會安古城、美山聖地，都屬世界遺產。

▲ 在酒店區拍外景。

酒店區佔地1000公頃，周圍擁有綿延數英里的頂級海灘，景色優美怡人。現時共有3間奢華酒店可選擇，包括會安南岸新世界海灘酒店、會安南岸套房酒店、會安南岸酒店式公寓及於2024年開業的會安瑰麗酒店（Rosewood Hoi An）。而在福布斯排行榜中，峴港海灘則被評為全球第六大美麗海灘。

性價比高

3間酒店房間有超過1,000間風格鮮明、精緻優雅的客房、套房和別墅可供選擇，針對不同客源，共同點是面積普遍都甚大，適合一家大細或一班朋友共同入住。

例如安南岸新世界海灘度假酒店，當中標準高級海景客房，最多可容納4人，房間面積約50平方平(約538呎），可盡覽海景，現時優惠價為每晚越南盾3,597,883（約港元HK$1,189），包Cove Bar & Grill池畔吧雞尾酒杯、班車免費接送服務，及為兩名成人和兩名12歲以下兒童提供免費早餐，相當實惠。

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另有超豪華海景套房，可盡享180度海景套房，房間有厨房，浴缸，免費迷你吧，房價每晚越南盾13,756,613（約港元$4,544）起。

會安南岸綜合度假區info

地址：越南廣南省維川區

電話：+84 (0) 235 858 8888

網址：https://www.hoiana.com/zh-hant/