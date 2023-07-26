【ViuTV一哥】50歲強尼《總有一瓣》首當劇集男一　棄當工程師賣樓入行獲太太支持

▲ 強尼首當劇集男一！

強尼（許博文）因連任ViuTV選秀節目《全民造星》系列主持而更為觀眾認識，他過往因主持、拍劇、唱歌有好表現獲封「全尼」，現年50歲的他，在MakerVille原創劇《總有一瓣》首嚐當男一的滋味！

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強尼首當男一

強尼過往的工作以主持為主，加入ViuTV後就曾在不同劇集中參與演出，但戲份也不算太多，如：《反起跑線聯盟》的陳耀華、《暖男爸爸》的Lantau。

在新劇《總有一瓣》中，他就擔正男一，與王頌茵（Kathy仔）、岑樂怡、張紋嘉等合作，並在劇中演風水玄學家，相信一眾強尼的粉絲會相當期待！

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建築師轉行做主持

強尼早於2004年已入行，初期有線電視娛樂台擔任《夢幻建築社》及《空間大改造》系列節目主持，並曾演出《我要結婚》、《呢份咩野工》。

2016年，他加入FOX體育台擔任足球評述員，並於ViuTV出任藝員及節目主持，至2020年起參與劇集及音樂節目演出。

入行前，強尼畢業於城市大學工程系，是有樓有老婆的建築工程師。不過，自小熱愛足球與音樂的他不甘一輩子做工程師，決定放棄安穩工作入行追夢。他曾接受TOPick專訪並說：「我不像身邊同學們般醉心研究起樓，他們很有熱誠，我預計自己在這行的發展唔叻，只是單純想嘗試其他發展。」

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賣樓追夢

強尼由兼職變全職，更賣樓全身投入娛圈做主持，他直言當時年青甚麼都夠膽嘗試外，也要感謝太太及父母一直支持做他的後盾：「我27歲結婚，太太本身是秘書，是於我第一間任職建築公司認識。她從來無埋怨，也從沒著眼於金錢跟物質生活上。」

他續指：「當然十幾年來，我們會不斷檢視，我也有不順利高低起跌有情緒的時刻，她只會說：『放心呀！要是再不順利，大不了可出返來做建築由低做起？』」

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