  • 34°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不倫戀】廣末涼子離婚前夕開心血拼　前夫否認收巨額分手費不向姦夫提出索償

娛樂 14:07 2023/07/26

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

廣末涼子前夫否認收巨額分手費，並強調不會向姦夫提出索償。

日本女星廣末涼子早前承認背夫「Candle JUNE」井筒順偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，導致無限期停止演藝工作。

如今她透過所屬經理人公司發聲明，宣布跟丈夫Candle June離婚，表示日後會如常與子女生活，不過就沒有提及贍養費和財產分配的安排。

【不倫戀】被爆出軌後結束13年夫妻關係　廣末涼子宣布與Candle June離婚

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

炮轟姦夫誹謗

前夫Candle June潛默3日終於發聲，透過律師在社交平台發出6千字聲明。內容強調一切以孩子優先，指與廣末涼子協議離婚期間，長達兩個月未能與子女正常互動。因此希望早日解決夫妻之間問題，讓子女回復平穩生活。除了與子女的會面權，Candle June接受廣末涼子提出的所有離婚條件，並強調沒有向她提出任何金錢要求。

前夫Candle JUNE強調沒有向廣末涼子提出任何金錢要求。

姦夫鳥羽周作早前接受日媒訪問時，對於偷食事件沒有絲毫愧疚感，更表明拒絕向Candle June道歉。對此，Candle June炮轟姦夫至今仍沒有向他親自道歉，以及對方向傳媒發表涉及誹謗他的言論。

他指雙方曾透過律師溝通，可是過程中感受不到對方的誠意。不過，他強調不想外界認為因金錢而繼續纏繞對方，故不會向姦夫提出索償，目前只想盡快平息風波。

開心買性感內衣

廣末涼子宣布離婚後似乎鬆一口氣，日前被拍到與母親開心shopping，按摩兩小時直落血拼，到了一間內衣店物色性感內衣。她全程笑容滿面，與母親有說有笑，可見其左手無名指已沒有戴上婚戒。

點擊圖片放大
+5
+4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
14:16 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
17:35 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
【不倫戀】廣末涼子丈夫好老公形象盡毀　 Candle JUNE被爆偷食為爭女打員工
16:33 2023/06/26
【不倫戀】廣末涼子丈夫好老公形象盡毀　 Candle JUNE被爆偷食為爭女打員工
【不倫戀】鳥羽周作獲佐佐木希出軌老公鼓勵　直言想與廣末涼子繼續走下去
11:58 2023/06/29
【不倫戀】鳥羽周作獲佐佐木希出軌老公鼓勵　直言想與廣末涼子繼續走下去
【不倫戀】暗示廣末涼子丈夫向周刊洩密　鳥羽周作表明：不會跟他道歉
11:45 2023/07/03
【不倫戀】暗示廣末涼子丈夫向周刊洩密　鳥羽周作表明：不會跟他道歉
【不倫戀】被爆出軌後結束13年夫妻關係　廣末涼子宣布與Candle June離婚
15:40 2023/07/23
【不倫戀】被爆出軌後結束13年夫妻關係　廣末涼子宣布與Candle June離婚

你可能感興趣

【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
14:16 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
17:35 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
【不倫戀】廣末涼子丈夫好老公形象盡毀　 Candle JUNE被爆偷食為爭女打員工
16:33 2023/06/26
【不倫戀】廣末涼子丈夫好老公形象盡毀　 Candle JUNE被爆偷食為爭女打員工
廣末涼子 娛樂行業 娛樂人物職業 演員 離婚 日本

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
14:59 2023/07/24
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
【公屋富戶】將軍澳公屋戶被揭為隱形地主　被判監2個月緩刑一年
17:52 2023/07/24
【公屋富戶】將軍澳公屋戶被揭為隱形地主　被判監2個月緩刑一年