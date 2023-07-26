【不倫戀】廣末涼子離婚前夕開心血拼　前夫否認收巨額分手費不向姦夫提出索償

▲ 廣末涼子前夫否認收巨額分手費，並強調不會向姦夫提出索償。

日本女星廣末涼子早前承認背夫「Candle JUNE」井筒順偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，導致無限期停止演藝工作。

如今她透過所屬經理人公司發聲明，宣布跟丈夫Candle June離婚，表示日後會如常與子女生活，不過就沒有提及贍養費和財產分配的安排。

【不倫戀】被爆出軌後結束13年夫妻關係 廣末涼子宣布與Candle June離婚

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炮轟姦夫誹謗

前夫Candle June潛默3日終於發聲，透過律師在社交平台發出6千字聲明。內容強調一切以孩子優先，指與廣末涼子協議離婚期間，長達兩個月未能與子女正常互動。因此希望早日解決夫妻之間問題，讓子女回復平穩生活。除了與子女的會面權，Candle June接受廣末涼子提出的所有離婚條件，並強調沒有向她提出任何金錢要求。

▲ 前夫Candle JUNE強調沒有向廣末涼子提出任何金錢要求。

姦夫鳥羽周作早前接受日媒訪問時，對於偷食事件沒有絲毫愧疚感，更表明拒絕向Candle June道歉。對此，Candle June炮轟姦夫至今仍沒有向他親自道歉，以及對方向傳媒發表涉及誹謗他的言論。

他指雙方曾透過律師溝通，可是過程中感受不到對方的誠意。不過，他強調不想外界認為因金錢而繼續纏繞對方，故不會向姦夫提出索償，目前只想盡快平息風波。

開心買性感內衣

廣末涼子宣布離婚後似乎鬆一口氣，日前被拍到與母親開心shopping，按摩兩小時直落血拼，到了一間內衣店物色性感內衣。她全程笑容滿面，與母親有說有笑，可見其左手無名指已沒有戴上婚戒。

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